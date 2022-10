La policia espanyola ha recuperat a Sabadell un manuscrit “de gran valor històric i teològic” del segle XVIII al qual se li va perdre la pista fa més de 20 anys. La desaparició es va denunciar el passat estiu i la investigació duta a terme ha permès trobar-la perquè es venia per Internet i la direcció física era un llibreria, amb seu a la capital vallesana.

Tot plegat neix arran d’un inventari dut a terme a la parròquia i s’adonessin que faltava aquesta peça i això va portar a que el responsable de l’Arxiu Històric Diocesà de Santiago de Compostel·la ho denunciés. Es tracta de Manuscripts, manuscrito, Santiago de Compostela, Socastro San Pedro de Herbogo, 1786.

Poden aparèixer altres “objectes perduts o sostrets”

El manuscrit es trobava en una llibreria sabadellenca, especialitzada en volums antics, i en l’entrevista dels agents amb el propietari, tot i que no va concretar com va arribar a les seves mans, va estimar que feia uns 20 anys que l’havia adquirit. De totes maneres, tal com ha apuntat la Policia Nacional, “era pràctica habitual de la llibreria adquirir llibres i documentació en mercats d’ocasió i de segona mà, tant a Barcelona com a d’altres ciutats”.

La investigació no ha descartat que puguin aparèixer altres “objectes perduts o sostrets”, ja que a la dècada dels 70 i 80 “una gran quantitat de llibres i textos” van desaparèixer de llocs de culte religiós de Galícia. En aquest sentit, des del cos policial s’ha destacat que Catalunya per “comptar amb una gran quantitat d’establiments dedicats a l’art en general, i a antiguitats en particular, no es descarta” que en pugui custodiar.