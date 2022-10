Recomanacions per decorar la casa aquest Halloween

El Halloween és una festivitat tradicional heretada de les celebracions d’origen celta, que s’ha estès arreu del món i, en especial, als països anglosaxons. Se celebra cada 31 d’octubre, traient de l’armari disfresses terrorífiques per espantar els esperits malignes. Una de les activitats entre els joves consisteix a sortir per les cases per aconseguir propines, regals o dolços a canvi de no fer bromes ni entremaliadures. Presentem dues recomanacions si voleu celebrar el Halloween i ambientar la casa:

Un globus de color taronja amb ulls i boca ben malèfics

Si les manualitats no són el teu fort, sempre pots optar per un element encara més simple i senzill: un globus. En trobaràs en qualsevol papereria de Sabadell. Busca’ls de color taronja, infla’ls i, un cop estiguin ben lligats, pots pintar amb un retolador negre uns ulls i una boca per simular una carbassa. Que sigui el més diabòlica possible. Això sí, assegura’t que no petin o el primer que s’endurà un ensurt seràs tu!

Carbassses amb una espelma per afegir horror a l’estampa

Per viure un sopar una mica més terrorífic no cal anar a buscar l’artilugi de por més sofisticat. Una bona opció per decorar la casa són les clàssiques carbasses. És tan fàcil com comprar-ne a la fruiteria més propera i buidar-les per dins, fent els forats a la part frontal per simular una cara. Per afegir una dosi de pànic, es pot posar una espelma a dins, que servirà per ressaltar l’estampa i espantar els convidats.