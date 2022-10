L’obra ‘Bonobo’, de Josep Julien, aterrarà a l’Estruch el 5 de novembre

El Festival de Teatre Jove RBLS torna del 28 d’octubre al 20 de novembre amb una extensa programació a sis ciutats catalanes, entre les quals Sabadell. En el marc d’aquesta iniciativa, L’Estruch Fàbrica de Creació acollirà el 5 de novembre a les 20h l’obra de teatre Bonobo, creada per l’actor sabadellenc Josep Julien.

Bonobo s’atreveix a explorar la fragilitat de les conviccions i conceptes com la identitat o les segones oportunitats a través d’un fet que va viure Josep Julien. El 21 d’agost del 2017, en Younes, de 22 anys, va ser abatut pels Mossos d’Esquadra en una vinya a l’Alt Penedès després de fugir dels atemptats a la Rambla de la Barcelona. El lloc dels fets és molt a prop del domicili de l’autor i actor sabadellenc.

Aquesta proximitat i els sentiments experimentats, de la pietat a l’odi, van impulsar Julien a escriure Bonobo a partir d’una realitat punyent i confusa. L’obra, amb una tensió pròpia d’un thriller i amb una estructura de road movie, explica la fuga accidentada i desesperada d’en Fadi per tot l’Estat.

Interpretada per Neus Ballbé i Moha Amazian, la peça es podrà veure a Sabadell com a pas previ a la seva estrena oficial en el marc del Festival Temporada Alta de Girona. Les entrades ja es poden adquirir per internet o a la taquilla del Teatre Principal. La representació a la ciutat serà la culminació de la residència de la producció a l’Estruch, on es faran la producció tècnica i els darrers assajos. Bonovo ha guanyat el XV Premi Quim Masó a la producció teatral en llengua catalana i el Premi SGAE de Teatre Jardiel Poncela 2020.

L’Estruch acollirà dues activitats més durant en el marc de RBLS. Es tracta del taller Escoltem, enregistrem i creem, dirigit a nois i noies de 13 a 20 anys a càrrec de Sons de Barcelona (4 de novembre, 12.30); i la xerrada Introducció a la gestió d’equips a càrrec de Teler Cooperatiu i dirigit a companyies i col·lectius (8 de novembre, de 16.00 a 18.00).

Premi recent per a Josep Julien

El dramaturg i actor sabadellenc Josep Julien ha guanyat el XVII Premi de Teatre Palanca i Roca de la XXXIV edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. El jurat ha escollit per unanimitat l’obra escrita per Julien, Carn humana, que ha destacat entre la trentena d’obres que s’han presentat. Aquest guardó, patrocinat per la Fundació Global Omnium, està dotat amb 6.000 euros.

Segons explica l’autor, Carn humana conta la història d’una parella que està convençuda que la criatura que acaben d’adoptar és especial. Totes les parelles en aquesta situació s’ho pensen, és veritat, però aquest cas és diferent. El xiquet fa “coses” que no acaben de ser d’aquest món: pot fer ploure a voluntat, multiplica els objectes, camina sobre l’aigua de la piscina municipal…

A mig camí entre el thriller psicològic i la comèdia, aquest text explora què s’amaga darrere la mirada d’aquests pares sobre el seu fill, per acabar, després de fer mil voltes sobre si mateix, proposant una reflexió al voltant de com percebem la nostra existència en aquest estrany planeta i de quina missió creiem tindre-hi assignada.