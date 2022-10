La commemoració de Tots Sants comportarà el desplegament d’un dispositiu especial per facilitar l’accés i visita de la ciutadania al Cementiri. Aquest dimarts es farà un especial esforç per facilitar la fluïdesa del trànsit en l’accés i sortida de l’equipament. Dins el Cementiri, a més, s’instal·laran taules informatives i el dia 1 a les 12 del migdia es celebrarà una cerimònia laica en record dels difunts a la Capella del Cementiri Vell.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va manifestar que s’havien ultimat tots els preparatius per garantir que els nombrosos ciutadans i ciutadanes que cada any es desplacen al Cementiri amb motiu de Tots Sants puguin fer les visites amb la màxima comoditat possible.

Reforç dels autobusos

El reforç dels autobusos de connexió amb el Cementiri s’ha portat a terme ja aquest dissabte i diumenge per facilitar que es puguin espaiar les visites i contribuir a evitar aglomeracions. Així, hi haurà un reforç de les línies L4 i F4, en el seu recorregut entre la plaça del Vallès i el Poblenou.

Aquest dimarts, 1 de novembre, l’F4 en aquest tram passarà cada 10 minuts entre les 08.30 i les 14.30h i cada quart d’hora entre les 14.30 i les 18.30h. A la resta de trams i franges horàries, les línies mantindran el servei habitual.

El Cementiri de Sabadell estarà obert de 9 del matí a les 6 de la tarda. Durant la jornada, l’empresa concessionària de la gestió de l’equipament, hi ubicarà dues taules informatives: a l’entrada principal i a l’accés des del Poblenou, on s’atendrà i donarà suport al visitant, tot facilitant informació sobre la ubicació de les sepultures i altres dubtes. Durant la jornada de Tots Sants es reforçarà el servei de recollida de flors i de neteja global de l’equipament. Així mateix, efectius de la Policia Municipal vetllaran per la fluïdesa del trànsit en les entrades i sortides de vehicles a la zona del Cementiri, comptant també amb la col·laboració de voluntaris de Protecció Civil