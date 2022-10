Instagram suspèn milers de comptes: “No sé si podré recuperar les fotos”

Instagram és una de les xarxes socials més utilitzades, especialment entre els joves. Aquest dilluns, milers d’usuaris arreu del món han reportat incidències amb l’aplicació, que s’han iniciat des de les 2 del migdia, segons reporta el web especialitzat downdetector.

“M’han esborrat el compte i no sé si podré recuperar les fotos”, ha lamentat una usuària sabadellenca afectada per la incidència. “La gent em busca i ja no apareixo”, avisa sorpresa. “És l’única xarxa que utilitzo, la que m’agrada més, i tinc por de perdre-ho tot”, ha expressat en conversa amb el Diari.

La plataforma ha suspès els comptes personal de forma sobtada i al·legant que havien incomplert les directrius de la comunitat. Segons les queixes dels afectats, la xarxa social els ha enviat una notificació informant-los que disposen de 30 dies per recórrer a la decisió i que, si no es pot confirmar la seva identitat, el seu compte quedaria suspès de manera permanent.

La companyia ha confirmat els problemes a través d’una piulada a Twitter. “Som conscients que alguns de vosaltres teniu problemes per accedir al vostre compte d’Instagram. Ho estem analitzant i disculpeu les molèsties”, han expressat en el missatge.

Segons informen diversos usuaris, Instagram està donant problemes per iniciar la sessió o, en nombrosos casos, està suspenent sense avís previ comptes de milers d’usuaris.

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022