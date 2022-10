Pep Carpena: “He estat molt temps fent coses que no m’omplien, actuar em fa feliç”

Pep Carpena vol consolidar un dels seus somnis, viure com a professional de la interpretació. És a tocar de l’objectiu, immers en la gira de l’èxit teatral Terra Baixa, l’adaptació de la icònica obra d’Àngel Guimerà sota la direcció d’Àngel Llàcer i Enric Cambray. El sabadellenc, actor amateur del Teatre Sant Vicenç i del Teatre del Sol, hi participa després de ser seleccionat en el programa de TV3 El Llop, en el paper de Sebastià.

Terra Baixa va arribar a la Faràndula diumenge a la tarda sota una gran expectació i amb les entrades exhaurides des de feia dies. L’efecte televisiu d’El Llop i la presència d’un actor local en el repartiment era evident. “Després de tants dies de gira en alguns dels teatres més importants de Catalunya, Sabadell ha estat la cirereta del pastís. Va ser molt emocionant”, reconeix.

Les ovacions del públic a Carpena van demostrar que l’actor sabadellenc va estar a l’altura de les expectatives, més altes que mai: “Tens més nervis, perquè ets a casa i vols fer-ho bé i que tothom quedi content. Però veient la resposta del públic, t’adones que hi ha estima cap a la feina que fas. És una experiència que mai oblidaré”.

Treballar en una producció professional li ha suposat un gran aprenentatge. “Àngel Llàcer és una persona molt pencaire, que s’arremanga, i amb molta intuïció, sap perfectament què funciona a nivell teatral, no se li escapa res. Enric Cambray és polifacètic i té una mirada global”.

Al marge de la gira de Terra Baixa, Carpena ha decidit continuar formant-se com a intèrpret, perquè no es vol conformar i considera que encara l’hi queda per aprendre. Però el camí el té clar: “He estat molts anys fent coses que no m’omplien tant. Actuar és el que em fa feliç”.

Per a interpretar el paper de Sebastià, Carpena explica que va apostar per no banalitzar-lo ni caricaturitzar-lo: “Volia plasmar la realitat d’un maltractador que no sap controlar els impulsos. Algú que està en un atzucac i actua com un gat acorralat. Allò que passa no l’ajuda a gestionar la vida, però alhora té sentiments de pèrdua, plora i s’enrabia”.