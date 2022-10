Lliçó de patrimoni sabadellenc en 40 minuts. Des del Diari de Sabadell et proposem una ruta de menys d’una hora per conèixer i visitar alguns dels punts amb més història de Sabadell. Un traçat per impregnar-se de modernisme, d’industrialització o d’antigues històries arrelades a la ciutat que t’obriran els ulls a com era el municipi anys enrere. Edificis o localitzacions que, probablement, formen part d’algunes de les teves passejades per Sabadell, però que potser mai t’havies parat a valorar i a conèixer. Menys de tres quilòmetres per a entendre més de cent anys! (FOTOS: VÍCTOR CASTILLO)

1. El Vapor Buxeda Vell: museu tèxtil de referència

(Carrer de Sant Pau, 117)

Un clar testimoni de l’evolució de la indústria tèxtil de la ciutat: la sala de màquines del Vapor Buxeda Vell, de les més ben conservades de Catalunya, és ara un espai museístic que permet fer una mirada al passat industrial de Sabadell. Entre 1852 i 1854, uns anys després d’arribar a Sabadell, els germans Miquel i Domènec Buxeda van construir el vapor, que primerament acollia únicament seccions de filatura, i més tard va incorporar el tintatge i el rentatge. Actualment, el propietari de l’edifici és l’Ajuntament de Sabadell, que l’ha reconvertit en museu, el qual, al seu torn, depèn del Museu d’Història de Sabadell.

2. El Vapor Pissit: la primera gran fàbrica de la ciutat

(Carrer d’Alemanya, 6)

El primer gran vapor de la ciutat va ser construït el 1843 de la mà la societat Duran i Companyia, capitanejada per Josep Duran i Sors. La fàbrica, ubicada prop de la Rambla de Sabadell, va rebre el nom de Vapor de Cal Pissit i va destinar-se al sector del tèxtil. Construïda per l’enginyer anglès resident a Barcelona Michael de Bergue, la fàbrica fou remodelada per ell mateix l’any 1872. El 21 de juny de 1910, un incendi va destruir el vapor, que va ser reconstruït parcialment l’any següent per l’enginyer Manuel Folguera i Duran. L’empresa va tancar l’any 1970, i el 1987 el conjunt va ser adquirit per l’Ajuntament de Sabadell, actual propietari.

3. Antiga Biblioteca Caixa Sabadell: imperial davant del Mercat

(Carrer d’En Font, 25)

L’actual Espai Cultura Fundació 1859 s’ubica en un edifici modernista encarregat per Caixa Sabadell a l’arquitecte Jeroni Martorell el 1907. Originalment, va ser edificat per allotjar les aules, els tallers i les dependències de l’Escola Industrial i d’Arts i Oficis de Sabadell, que hi va tenir la seva seu fins a primers dels anys seixanta. A partir de llavors va ser remodelat en la seva distribució interior per acollir les dependències de l’Obra Social de Caixa Sabadell: la biblioteca, els estatges de diverses entitats culturals de la ciutat, un auditori i una aula de conferències. Aquest patrimoni està reconegut i distingit per diversos organismes oficials.

4. Seu de la Caixa Sabadell: vitralls i esgrafiats florals

(Carrer de Gràcia, 17)

L’any 1902, i davant del creixement que experimentava l’entitat, es va adquirir un solar al centre de Sabadell, on es va edificar el que és la seu central actual, que es coneix amb el nom d’’El palau de l’Estalvi’. El 1904 van establir-se les bases per a la construcció, i es va col·locar, el mateix any, la primera pedra en un acte solemne presidit pel rei Alfons XII. De l’edifici, en destaquen la seva simbologia, els vitralls, els esgrafiats amb motius florals i simbòlics; i a l’interior, l’actual pati d’operacions, saló modernista.

5. La Puríssima: el campanar més vist des dels terrats

(Via de Massagué, 21)

La construcció de l’Església de la Puríssima va començar l’any 1879 i va quedar enllestida l’any 1891. L’augment de la població a Sabadell va fer necessària una segona parròquia a la ciutat per cobrir les necessitats espirituals de la part nord del municipi. El projecte per construir el gran campanar es va aprovar quatre anys més tard de la primera pedra de l’edifici, el 1893. És el segell més distintiu de l’església, que la fa visible i distingible des de qualsevol punt elevat de Sabadell.

6. Sant Fèlix: l’església dels molts estils

(Plaça de Sant Roc)

Ha passat per diversos estils al llarg de la seva història: Barroc, Gòtic, Neogòtic… A l’indret on hi havia hagut l’església romànica de Sant Salvador s’hi va construir, entre 1403 i 1420, un temple més gran, consagrat a sant Fèlix, del qual es conserva l’absis gòtic amb el seu finestral. El 1578 es va ampliar amb la sagristia i el 1724, es va alçar el campanar barroc. L’any 1909, amb la crema d’esglésies de la Setmana Tràgica, part de l’edifici va quedar destruït. De nou va partir un incendi el 1936 que va donar forma a la façana que coneixem.

7. La Casa Duran: declarada Monument Històric-Artístic

(Carrer del Pedregar, 7)

Un altre dels punts que no necessita presentació. La coneguda Casa Durant es va construir entre els anys 1578 i 1606, amb les característiques pròpies d’una casa senyorial i, a la vegada, de producció agrícola. Se’n conserven els cellers, els cups i les restes d’una fabrica de sabó a la planta baixa; també el saló principal i les cambres de la planta noble.

8. El Despatx Lluch: gestions tèxtils de la prestigiosa família

(Carrer de la Indústria, 10)

Grans finestres i una galeria amb columnes decorades amb motius florals. El Despatx Lluch era el despatx tèxtil on es comercialitzaven els teixits que fabricava la prestigiosa família Lluch. El carrer de la Indústria era un punt estratègic, una zona d’arribada tant de viatjants com de primeres matèries. Construït per Juli Batllevell, l’any 1908, ara és l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

9. L’escola Sagrada Família: el col·legi amb l’arc més alt

(Carrer de la Indústria, 9)

El 3 d’abril de 1909 l’escola Sagrada Família va inaugurar un nou edifici situat al número 9 del carrer de la Indústria. Durant els anys 60, es va ampliar aquest edifici, creant una segona planta. L’edifici és una obra modernista protegida com a Bé Cultural d’Interès Local. L’entrada té forma d’arc parabòlic i és un dels símbols més distintius de la façana d’aquest centre.

10. La Casa Ponsà: el casal cantoner que acull l’arxiu

(Carrer de la Indústria, 32)

El 1891, el fabricant i comerciant Francesc de Paula Ponsà i Cantí va obtenir el permís municipal per tal de fer bastir la seva residència. Poc en sabem d’aquella antiga residència familiar. La família Ponsà va anar a viure al poble de Sarrià i va deixar aquest edifici com a residència d’estiu i com a seu de la Banca Ponsà i Valls.

11. L’Hotel Suís: la joia sabadellenca del modernisme

(Carrer de la Indústria, 59)

Dissenyat i construït per l’arquitecte sabadellenc Juli Batllevell entre 1902 i 1903, és un dels edificis modernistes més significatius del municipi. Explosió de colors amb la seva companya, l’Estació d’Autobusos. L’hotel va estar en funcionament fins al 1913, quan va cessar la seva activitat. Per tant, només va estar operatiu uns deu anys. En el transcurs del temps ha estat destinat a diferents usos.

12. El Vapor Badia: la gran biblioteca

(Carrer de les Tres Creus, 127)

Tanca la ruta el Vapor Badia, ara reconvertit a biblioteca. Josep Oriol Badia va fundar aquest vapor el 1867, convertint-lo en el major establiment industrial de filatura de llana i de teixits estampats de Sabadell. La casa de màquines i la xemeneia no es conserven perquè en perillava l’estructura. L’edifici es va restaurar a finals del segle XX i va passar a titularitat municipal.