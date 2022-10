Qui és el violador en sèrie que viu a Ca n’Oriac?

Es diu Antonio García Carbonell i viu als carrers de Ca n’Oriac. Acumula un llistat d’agressions sexuals, robatoris, segrests, agressions i un llarg etcètera de delictes. El violador en sèrie fa un any que viu als carrers del barri i té ara 85 anys. Hauria d’haver sortit de presó el 2025, un cop hagués complert els 30 anys, el límit màxim que es pot cumplir entre reixes a l’Estat –depenent de la gravetat acumulada dels crims pot arribar als 40–.

El 2013 va sortir en llibertat en aplicar-li la doctrina Parot, sent un dels primers presos comuns en gaudir d’aquest criteri jurisprudencial, i el primer de Catalunya. Feia 18 anys que es trobava empresonat per violacions i agressions dutes a terme a la dècada dels 90 -al voltant d’una vintena-. Curiosament, quatre mesos després d’abandonar de Quatre Camins, el van detenir acusat de la mort d’una dona d’una setantena d’anys a la localitat de Cabanes, a l’Alt Empordà.

L’home va ser absolt, però no va ser la darrera detenció de García Carbonell. El 2015, en un operatiu dels Mossos d’Esquadra contra la falsificació de diners, que va comportar la detenció d’una vintena de persones, entre els que es trobava.

En el judici, celebrat l’estiu passat a l’Audiència de Girona, el van condemnar a tres anys i tres mesos de privacitat de llibertat, el van acusar d’introduir 6.200 euros utilitzant-los per comprar a botigues de les comarques gironines i de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La sentència el va identificar com un dels encarregats de comprar moneda falsa als “importadors” que l’introduïen al país i, després, la feia circular. Utilitzaven bitllets de 20 i 50 euros que procedien de Nàpols, on els compraven.

Les altres víctimes

No només va acumular violacions i agressions en el seu historial delictiu, també van entrar a presó persones per un fet que no havien comès, sinó que eren obra de García Carbonell: Ahmed Tommouhi i Abderrazak Mounib. El primer s’hi va passar 15 anys i el segon hi va morir -l’any 2000 amb 47 anys-. Tot plegat per una violació a una noia el 1991 a Olesa de Montserrat, la víctima va confondre el veí de Ca n’Oriac i al seu familiar amb Tommouhi i Mounib.

La semblança va portar la confusió i condemna. Tommouhi feia sis mesos que vivia a Barcelona, mentre que Mounib des de 1977, i era venedor ambulant. No es coneixien, però el 1995 els van condemnar. El Tribunal Suprem, gràcies a una analítica d’ADN, que va identificar un familiar de García Carbonell com a autor, va admetre l’error i el va deixar en llibertat.