El passat cap de setmana va començar amb ensurt per a una veïna sabadellenca, que es va llevar a primera hora amb una barreja d’incredulitat i ràbia després que algú cremés la bandera estelada que tenia penjada a una finestra de casa seva. Els fets van passar la matinada de divendres a dissabte a la zona de la Creu Alta de Sabadell.

“Ens vam espantar molt”, explica la Montse. A primera hora, la seva mare va anar a obrir la finestra i va veure desastre a la finestra. “La meva mare va quedar blanca, sense saber què dir”, detalla.

Com a conseqüència del foc, no només es va cremar la bandera, sinó que va provocar danys materials a la façana de l’edifici i la porta d’entrada al garatge. En veure la situació, van decidir presentar una denúncia dels fets als Mossos d’Esquadra. Segons detalla la víctima, la policia catalana està intentant trobar veïns de la zona que disposin de càmeres de seguretat per tal d’identificar l’autor o autors de l’acte vandàlic.

“No sé qui va ser, però tinc clar que no la tornarem a penjar perquè no volem més ensurts”, lamentava la Montse en conversa amb el Diari. Per ara, ni els Mossos ni ella tenen cap indici de qui pot haver estat l’autor de l’atac. “Sort que teníem tancat, perquè sinó no sé què hauria passat”, es resigna.