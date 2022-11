La cursa digital ens obliga a sumar-nos-hi. També a les aules, on encara es fa més necessari innovar en estris i equipaments, i en nous conceptes i formes d’aprenentatge que seran crucials en un futur no gaire llunyà. En aquest sentit, el Departament d’Educació ha activat un paquet de mesures per impulsar la digitalització al servei del sistema educatiu català. Un paquet de dos milions d’euros del Fons Next Generation que, principalment, s’adreça a dotar escoles i instituts d’equipament tecnològic: 30.000 panells interactius, equips de robòtica personalitzats per a cada centre públic català, aules sensorials per als col·legis d’educació especial i material i equipament 3D i audiovisual per a diverses escoles.

Entrevistem a Joan Cuevas, Director General d’Innovació Educativa, Digitalització i Currículum, per a conèixer a fons com és i com afecta la revolució digital a les aules.

L’entrevista

Com serà l’educació del futur?

La part manual, de boli i llibreta, continuarà. El futur no és superdigitalitzat, com ens l’imaginem, sinó que en el futur tindrem uns reptes i la tecnologia ens haurà d’ajudar a resoldre’ls. Aquests nous equipaments permeten, i permetran, treballar unes competències que tenen a veure amb els reptes de futur que tenim com a país: temes d’eficiència energètica, d’emergència climàtica, resolució dels problemes de la societat que està venint, pensament crític… Per posar exemples, un centre que a l’hort urbà utilitzen detectors i plaques per mantenir l’hort amb molta producció i sense químics; o centres que han fet depuradores d’aigua o cotxes elèctrics. Treballem perquè els materials i els equipaments a les escoles ens permetin fer projectes com aquests. Organismes internacionals ens diuen que l’energia serà molt cara i necessitem capacitats per ser supereficients davant d’aquestes qüestions. Dissenyem projectes per donar resposta a futurs on Sabadell, per exemple, haurà de tenir fons energètiques pròpies. I això és molt bèstia, això pot passar d’aquí a quinze anys, no hem de pensar en l’escenari que vindrà d’aquí a dos anys, cal anar més enllà.

Quin paper juga la bretxa digital a les escoles?

És important que pensem a fer arribar l’equipament a tots els centres. El que passa als centres pot ser diferent, però mai desigual. Aquí, a Sabadell, hi ha centres que ja treballen i fan servir equipaments nous. El que ha de possibilitar la nostra estratègia d’impuls és que tots els centres de Sabadell acabin oferint experiències d’aquest tipus a tota la ciutat. Aquest equipament permet personalitzar els aprenentatges, i hem detectat quan avaluem els resultats, que l’impacte en els alumnes socioeconòmicament vulnerables és molt més positiu. Quan tens en compte com motivar a l’alumnat i com interpel·lar-lo amb els seus interessos, de cop i volta generes que estigui atent i que millori molt més el seu aprenentatge.

La pandèmia va posar de manifest necessitats a les aules?

La pandèmia ens va fer posar les piles logísticament; ara falta innovar en el projecte pedagògic. El Departament d’Educació ens vam activar ràpidament per posar ordinadors i garantir la connectivitat de tots els centres. Però més enllà de tenir l’ordinador, falta utilitzar-lo, per exemple, perquè els alumnes facin recerca en grup, les posin en comú i sàpiguen analitzar tota la informació que han trobat.

Tot això a l’escola pública…

Fer arribar aquest equipament a la concertada és una de les nostres limitacions, bàsicament per les regulacions dels Fons Next Generation. Arribem a tota la pública, i a la concertada que tingui un mínim d’un 30% d’alumnat vulnerable. Això sí, el catàleg de robòtica i computació, sí que arribarà a tots els centres concertats, també.

Hi ha reticència per part d’alguns professors?

Quan hem anat a buscar experiències en centres, hem trobat docents i centres sencers molt motivats. És natural, però, que alguns professors tinguin respecte a l’hora d’usar aquests equipaments de futur que poden canviar alguns dels seus hàbits a l’hora d’impartir les classes. El repte que tenim és fer que aquest equipament sigui el més fàcil i accessible possible mitjançant acompanyament o material per entendre com posar-lo en pràctica, per exemple.