La reforma de la llosa de ciment de la ronda Oest, a un pas de començar

Les obres de reforma de la llosa de ciment de la ronda Oest, entre Can Llong i Castellarnau ja estan adjudicades i es troben a un pas de començar en els pròxims mesos.

Aquest dimecres, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha adjudicat els treballs amb un pressupost de poc més de mig milió d’euros, 509.644 euros. Un cop comencin les obres, està previst que durin mig any, de manera que estiguin acabades durant el 2023.

En un primer moment, es preveia fer-hi 200 places d’aparcament per donar ús en aquest espai, ara en desús. Però el consistori i veïns van acordar fer canvis en el projecte per incloure-hi més usos. Així, hi haurà 50 places d’aparcament, dos punts de càrrega elèctrica, una zona amb pista per l’educació viària i una altra per córrer. També hi haurà una instal·lació per practicar cal·listènia i un rocòdrom.

Perquè els vianants puguin arribar a l’espai amb seguretat, s’incorporaran semàfors amb polsadors a la rotonda ubicada entre la ronda Oest i l’avinguda d’Estrasburg.