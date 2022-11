El concert ‘Somnis de color de tenora’ promet emocions al Teatre Principal

El Teatre Principal s’acolorirà a força de música simfònica, diumenge 13 de novembre a les 18h. Hi aterrarà el ja consolidat concert de tardor de la Cobla Simfònica Catalana, amb la direcció del sabadellenc Gerard Pastor, l’actuació del tenora solista Joan Benavides i el títol Somnis de color de tenora.

La tenora protagonitzarà el concert: “És un instrument destacat de les cobles, caracteritzat per la seva expressivitat musical”, descriuen des de la junta de l’entitat Sabadell Més Música, impulsora i organitzadora del concert.

La primera part del concert Somnis de color de tenora començarà amb Glossa del Ball de Gitanes del Penedès, de Joaquim Serra; a continuació, prendrà el relleu La plaça de les il·lusions, d’Anna Abad, una destacada autora de sardanes i cobles simfòniques; i acabarà amb Concert per Tenora, Cobla i Percussió, sota la direcció de Gerard Pastor i amb el solista Benavides.

La segona part del concert prosseguirà amb Un somni de color de rosella, de Marc Timón; Camins, de Jesús Ventura; Somnis de Nina, de Josep M. Serracant; L’indià, de Jordi Paulí; Somni, de Manel S. Puigferrer.

Entre les dues parts del concert, Sabadell Més Música lliurarà el Premi Nacional Agustí Borgunyó 2022 a David Casamitjana Ribas, “un reputat enginyer de so que ha enregistrat infinitat de produccions de tots els gèneres i, de manera molt destacada, de música de cobla”. Tal com expliquen des de Sabadell Més Música, Casamitjana ha treballat, pràcticament, per a totes les cobles i tots els directors actualment en actiu. “Enregistrar una cobla no és fàcil, per les característiques dels instruments, però ell ha esdevingut un veritable mestre”.

El concert serà presentat per Jordi Saura i es comptarà, també amb la presència d’Antoni Ros Marbà, com a director d’honor. Mitja hora abans de l’inici, a les 17.30h, al Saló del Teatre Principal se celebrarà una exposició perquè els assistents puguin conèixer millor els compositors i les obres que la Cobla Simfònica Catalana oferirà.

Per a l’entitat Sabadell Més Música, que va néixer el 2022, continua sent essencial la promoció, el reconeixement i l’arrelament de la música simfònica de cobla com a “patrimoni musical del país”. at va néixer el 2002.

Podeu consultar el programa del concert de tardor en aquest enllaç.