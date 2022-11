La companyia sabadellenca Estrena Morena torna aquest divendres a la CavaUrpí amb el seu darrer èxit, la comèdia M’esperaràs?, de Carles Alberola. El muntatge ja va triomfar en aquest escenari el març passat i hi torna, precisament, a petició dels molts espectadors que es van quedar sense entrades. Es representarà del 4 al 13 de novembre, els divendres i dissabtes a la nit (21.00) i els diumenges a la tarda (18.30). Les entrades ja estan en venda.

Coproduït per Estrena Morena i UiU Promotors, el text de Carles Alberola pren com a protagonista en Rubén, un professor universitari que s’acaba de separar i a qui els seus amics organitzen un sopar amb una noia. Les coses, però, no sortiran com estaven previstes i la situació començarà a embolicar-se amb girs i embolics entre els personatges, amors creuats, secrets amagats, infidelitats no confessades… Tot amanit amb un bon còctel d’acudits que fan de l’obra un viver d’emocions i situacions divertides.

“Es tracta, en certa forma, d’un vodevil ple d’entrades i sortides, gags i acudits en el qual, de totes formes, hem intentat anar una mica més enllà i buscar personatges que tinguessin més recorregut i una major profunditat psicològica”, explica el director del muntatge, Albert González. “El públic riurà molt però a la vegada veurà uns rols molt consistents que van més enllà de l’anècdota puntual”, afegeix. Carles Prats, Diana Torné, Pep Muñoz i Marta Tricuera protagonitzen el muntatge.

Un dels reptes de la proposta ha estat encaixar el muntatge a la CavaUrpi, un espai basat en la proximitat i pensat per actuacions a la italiana sense una gran escenografia. L’equació l’ha resolt Francesc Bonsfills, que signa l’espai escènic i la il·luminació, amb un decorat que ocupa l’espai central del recinte i situa els espectadors a quatre bandes. En aquesta segona tanda de funcions, a més, s’ha millorat la visibilitat pel públic instal·lant unes graderies.

M’esperaràs? és la quarta producció de la companyia Estrena Morena, que fins ara ha presentat No es tan fàcil, de Paco Mir; Ve de nou, d’Anna Fité; i Una família normal, de Marta Buchaca. Un cop finalitzin les funcions a Sabadell, el muntatge farà temporada al Teatre Gaudí de Barcelona, on es podrà veure del 17 de novembre a l’11 de desembre.