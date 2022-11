Les estrenes de cine a Sabadell aquest divendres

Com cada divendres, la cartellera dels cinemes presenta novetats. A Sabadell, els espectadors que s’acostin a les sales de l’Imperial i l’Eix Macià podran gaudir una àmplia oferta.

A l’Eix Macià, les ofertes van des de les propostes de pel·lícules de terror, com 13 exorcismos, fins a opcions d’animació, amb acció i aventures, com One Piece Film: Red. La boxa, a La forja de un campeón, o una opció més intimista com Vasil, també es presenten com a novetats.

En el cas de l’Imperial, es presenten dos films diferents. El agua és una pel·lícula dirigida per Elena López Riera i protagonitzada Luna Pamiés, Bárbara Lennie, Neu de Medina, Alberto Olmo. Mentre que No mires a los ojos és una pel·lícula espanyola de suspens dirigida per Félix Viscarret i basada en la novel·la Desde la sombra de Juan José Millás. Està protagonitzada per Paco León i Leonor Watling.

