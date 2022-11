La secció segona de l’Audiència de Barcelona ha condemnat a sis mesos de presó el subinspector de la Policia Municipal de Sabadell Antonio Sánchez per haver retirat irregularment tres multes a persones de l’òrbita de Manuel Bustos. Els fets van passar el 2010, quan Bustos era alcalde. El tribunal el considera autor d’un delicte continuat de tràfic d’influències i, a banda dels sis mesos de presó, li imposa una multa de 200 euros, la inhabilitació durant dos anys per a qualsevol lloc de feina pública i l’ordena a retornar a l’Ajuntament els 377,40 euros de les multes. La justícia conclou que Sánchez va donar instruccions als seus subordinats per a què tres vehicles retirats per la grua poguessin ser recuperats pels propietaris sense pagar.

Segons la sentència, va signar informes demanant l’anul·lació dels expedients sancionadors, els quals corresponien als vehicles d’una regidora, al responsable del Programa de Coordinació de Districtes i a una treballadora municipal.

Bustos va ser condemnat el 2018 per ordenar a la Policia Local la retirada de multes de trànsit a familiars

Mentre el tribunal condemna Sánchez per tràfic d’influències, l’absol de prevaricació, delicte pel qual l’acusava la fiscalia. Pel que fa als 377,40 euros que el tribunal li demana retornar, els jutges precisen que Sánchez ja va abonar un import superior abans de la sentència.

L’Audiència va dictar la condemna a aquest subinspector a finals de setembre, si bé el cas ha transcendit aquest divendres arran d’un comunicat emès per la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que exerceix l’acusació popular al cas Mercuri.

En una de les peces del Mercuri, Bustos va ser condemnat el 2018 a tres anys de presó per ordenar a la Policia Local la retirada de multes de trànsit a familiars.

Ara la causa del subinspector Sánchez no està inclosa al cas Mercuri, però la plataforma ha sortit al pas per criticar la praxis del policia. “Una vegada més hem de lamentar i denunciar l’actitud de determinats funcionaris”, apunta el col·lectiu, que retreu una actuació “basada en determinats interessos molt allunyats de l’interès general i vulnerant l’obligació de vetllar per l’interès públic”.