La inflació colpeja la construcció, un sector obligat a reinventar-se

La inflació i la crisi de subministraments ha afectat de manera directa la construcció, un sector que s’ha vist obligat a ajustar-se el cinturó i a reinventar-se per disminuir el màxim unes despeses que estan disparades. La diversificació en diferents àmbits i el treball en xarxa són elements imprescindibles per a la supervivència de les empreses constructores en un futur. L’arribada dels fons europeus Next Generation, a més, poden suposar un impuls molt necessari per al sector.

Aquestes són algunes de les conclusions del president del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i fundador de l’empresa Contracta, Josep Martínez Zaplana, qui va dur a terme el passat dijous una conferència informal sobre el futur de la construcció organitzada per la Xarxa Onion al pati de l’Arteneu.

Martínez també va reivindicar el paper del sector pel que fa a la sostenibilitat i a la descarbonització del planeta: “Espanya té un dels parcs d’edificis més antics d’Europa. Per tant, caldrà engegar molts projectes de rehabilitació d’edificis, que hauran de ser sostenibles. Cal tenir present que el 40% de les emissions de diòxid de carboni provenen dels edifics, que són els autèntics depredadors de l’energia. Això ha de canviar necessàriament”. L’ús de materials sostenibles i respecutosos amb el medi ambient serà, doncs, cada cop més habitual en les obres, segons apunta el constructor.

A més, el president del Gremi de Costructors va afegir que el moment actual suposa una oportunitat per recuperar edificis patrimonials que es troben en desús o en estat de degradació. “Europa ens demana que apostem de forma clara per la rehabilitació i els fons Next Generation aniran orientats en aquest àmbit. No podem deixar passar l’ocasió. El sector de la construcció està ben viu i hem de demostrar-ho”, va dir. La rehabilització d’edificis patrimonials també pot incentivar col·laboració publicoprivada, una alternativa fins ara poc explorada.

La construcció, estigmatitzada

D’altra banda, Josep Martínez va posar sobre la taula un tema controvertit: l’estigmatització de la construcció. El president del Gremi considera que el sector ha estat assenyalat com el principal culpable d’algunes crisis financeres, amb especial èmfasi en la del 2008. Martínez creu que aquesta situació és “totalment injusta”. “Nosaltres vam ser la principal víctima de la crisi del 2008 i no pas els culpables, que, en realitat, van ser els especuladors del terreny. Ells van ser qui cobraven molt per sobre del preu de mercat i van desestabilitzar-ho tot”, remarca.

El constructor sent angoixa quan recorda les conseqüències de la bombolla immobiliària: “Aquella època les empreses no facturaven i van haver de fer acomiadaments massius. Fer un ERO de manera obligada a tota la teva plantilla no és gens fàcil i ho dic per experiència. Per tant, mai he estat d’acord amb aquelles persones que quan els hi expliques que tens una empresa constructora et diuen que segur que et guanyes bé la vida. Hem passat per moments de tot”, argumenta.

En l’actualitat, la construcció també passa per moments complicats arran de la inflació. Josep Martínez es mostra convençut que l’increment de preus i la crisi de subministraments va iniciar-se amb el bloqueig el canal de Suez, el març de 2021. “La pandèmia va ser la tempesta perfecta, però aquell esdeveniment va ser el detonant de tot plegat. Tampoc va ajudar l’increment de demanda interna a la Xina, que va fer que el país asiàtic reduís les seves exportacions”, indica.

Les empreses del sector s’ha vist obligat a incrementar el preu de les obres i, fins i tot, a renegociar-lo si les obres ja estaven iniciades. “S’han de revisar preus, ja que si no moltes companyies es veuen obligades a tancar. N’hi ha que han renunciat a obres, ja que els suposen més pèrdues que guanys”, lamenta el constructor. Tot i les evidents dificultats, Josep Martínez es mostra optimista: “La construcció seguirà endavant, segur”, finalitza.