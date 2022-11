Hi ha persones que en tens prou amb intercanviar dues paraules per tenir aquella inefable sensació com si ja haguéssiu parlat amb anterioritat. Una conversa amb la Maria Antònia Cabistany és millor mantenir-la amb l’agenda poc collada, ja que t’esponja i et fa còmplice de la seva facilitat per seduir les hores del rellotge i fer-les passar a màxima velocitat. És difícil entrevistar-la sense anar-se’n per les branques, però al final, senzillament et deixes portar, perquè tot el que evoca —sigui aliè o no al motiu de l’entrevista— és ben susceptible de ser escoltat.

“Et diria que un 90% de les persones que han passat per l’escenari de l’Àgora, tard o d’hora, han acabat tornant”, sosté: “I el que és més important, amb totes hem creat un vincle”. L’Espai Àgora, l’encantador cafè teatre que gestiona la Maria Antònia, s’ha carregat aquest any un gran número 25 a l’esquena i ja acumula quasi 3.000 actuacions de disciplines artístiques diferents a la butxaca. Una recepta de “rigorositat, pluralisme i proximitat” que erigeix l’espai com un punt de trobada per a artistes, espectadors i veïns de Sant Oleguer. És ben cert que la majoria dels sabadellencs que s’han involucrat en el teixit artístic de la ciutat, en algun moment han acabat passant per aquesta sala. I la Maria Antònia sempre és un dels records que les companyies s’enduen de les actuacions a l’Àgora: “Hem intentat sumar, no tenim grup de teatre propi, però sempre hem mirat d’atraure el millor de Sabadell”. “Han vingut grans professionals i també grans produccions amateurs”, indica Cabistany, que lamenta que “a Sabadell el que fa falta és més públic”. “A la ciutat hi ha moltíssimes produccions i moltíssim talent, però es fomenta molt poc que vingui la gent a omplir les platees, i si no hi ha cultura, anem molt malament”.

Tot i tenir unes arrels empedreïdes amb el municipi, la Maria Antònia va néixer a Olot. “Vaig tenir una infantesa molt bonica allà, els dissabtes a la tarda anava a veure galeries d’art i cada diumenge escoltava cobla i això em va despertar aquest món artístic”. Fent balanç, la Maria Antònia creu que s’han assolit els objectius pels quals l’Espai Àgora. “Hem aconseguit un centre plural, actiu i participatiu”, i això, segons detalla, “ha generat moltíssima activitat que ha incentivat la cultura de casa”.