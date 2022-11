El Sabadell estarà dues setmanes en zona de descens

L’onzena jornada de lliga no ha estat gens favorable pels interessos del Centre d’Esports. La derrota davant la Real Sociedad B (1-2), gestada en tres minuts fatídics, combinada amb altres resultats, com les victòries de l’Amorebieta a Cornellà (0-2) i el Barcelona At. a Tajonar contra l’Osasuna B (0-1), deixen el conjunt arlequinat en zona de descens amb 13 punts. Això sí, igualat amb quatre equips més –At. Balears, Intercity, SD Logroñés i Numancia-, però amb pitjor average general.

El Sabadell ja havia tastat la zona perillosa aquesta temporada, però les dues victòries consecutives davant el filial blaugrana (1-4) i a casa contra l’Intercity (2-1) li van permetre allunyar-se i fins i tot situar-se més a prop de la zona de privilegi. Semblava el punt d’inflexió. Ara ha estat a l’inrevés: dues derrotes l’han fet baixar de nou a l’infern en una classificació molt ajustada. Per sota es troben La Nucía i Athletic B (12 punts), Calahorra (11) i el cuer Real Unión (10 punts).

Ambient enrarit

No es pot parlar d’una situació alarmant perquè aquest grup continua sent una muntanya russa constant, però s’ha afegit una circumstància negativa: el conjunt arlequinat estarà com a mínim dues setmanes en zona de descens a causa de l’aturada de la lliga el pròxim cap de setmana per la disputa de les eliminatòries de la Copa del Rei. L’equip de Gabri reprendrà la competició precisament al camp d’un dels equips, el Numancia, que també suma 13 punts. Un duel directe en un escenari, Los Pajaritos, que ha estat nefasta històricament: no ha sumat ni un punt en les seves visites.

D’altra banda, el clima es podria enrarir després de les declaracions del tècnic en la roda de premsa posterior al partit contra el filial donostiarra. Gabri Garcia, sense citar noms, va llançar un missatge directe a alguns futbolistes per la seva falta d’actitud i concentració, posant com a exemple positiu el compromís d’Alberto Fernández. “Hi ha jugadors que es pensen que han de jugar sempre i no juguen perquè no ho considerem, però quan surten no estan prou concentrats. Això és egoisme, no ser bon company. Penso que quan un jugador surt al camp vol dir que té la confiança de l’entrenador”.

Cadascú pot treure conclusions, però és evident que diversos futbolistes de la plantilla han quedat assenyalats. Veurem si les polèmiques manifestacions del tècnic de Sallent tindran més conseqüències o s’agafa com un avís o un missatge motivador de cara a la segona fase d’aquesta primera volta que començarà a Sòria. Abans, Gabri va avançar la idea de disputar un parell d’amistosos, un contra el filial, aprofitant el descans obligat del pròxim cap de setmana.