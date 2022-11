Els veïns del sector Creueta continuen mobilitzats: “S’han fet canvis, però no són suficients”

Una de les primeres coses que criden l’atenció quan es camina pel sector Creueta són les marques a la calçada. Unes línies d’un color turquesa es veuen a banda i banda de la majoria de carrers. Són marques viàries, indicant que aquella zona està pacificada. Aquestes són algunes de les mesures que l’Ajuntament va implementar en diversos carrers del sector Centre-Creueta. Tot i això, pels veïns de la zona no és suficient.

L’assemblea S-28

Per a demanar una pacificació efectiva del barri, alguns residents de la zona -sobretot del carrer Vapor- han creat l’assemblea de veïns S-28. El nom escollit, com bé indiquen, prové del senyal que designa els carrers residencials. “Ens sembla bé que es facin mesures al barri, però aquestes en concret no funcionen”, explica en Miquel, resident al carrer Vapor. Segons aquest veí, i membre de l’assemblea, l’ajuntament podria haver fet més: “Ens van proposar altres mesures com canviar de sentit o fer culs de sac en alguns punts, però no ho han aplicat. Considero que van massa lents”, expressa.

Altres veïns, com l’Eduard, destaquen el creixement de la inseguretat viària: “Els cotxes corren molt i continuen passant, les línies no s’entenen ni pels vianants ni pels conductors”. La mobilitat a la zona també el preocupa:” S’han tret obstacles que hi havia abans i ara els cotxes aparquen on volen i generen incomoditat entre els veïns, sobretot als més grans per circular per les voreres, que són estretes, i als petits per jugar fora”, apunta.

Una altra opinió és la de l’Alba, qui creu que cal que la gent recuperi la viu pública. “Cal que com a veïns ens acostumem a fer nostre el carrer i circular pel mig. I que com a ciutadans ens mentalitzem que les ciutats han de ser per les persones i no pels cotxes”, opina.

Mobilizació veïnal

L’assemblea, que en altres ocasions ja ha manifestat la seva disconformitat, s’ha concentrat aquest diumenge al carrer Vapor. Durant la jornada s’han elaborat domassos, indicant la velocitat a la qual s’ha de circular als carrers pacificats -20 km- i s’ha celebrat una reunió. En aquesta s’ha parlat del nou pla de mobilitat i de la trobada que tindran amb l’ajuntament el pròxim dia 17. “Pel que fa al pla de mobilitat, anirem a escoltar què proposen i com valora l’ajuntament les mesures que han introduït als nostres carrers. En funció d’això decidirem què fer després”, ha comentat en Miquel.