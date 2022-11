Julià Guillamon: “Entre Barcelona i Arbúcies, tenia una vida molt bipolar”

L’escriptor Julià Guillamon (Barcelona, 1962) baixarà del Montseny, on viu des de fa dos anys, per venir a la Llar del Llibre de Sabadell a presentar Les hores noves (Editorial Anagrama). L’obra retrata “el paisatge essencial, natural i social”, precisament, de l’indret que és ara casa seva.

En aquest llibre “lluminós i vital”, amb varietat d’estils, hi trobem personatges, històries del passat, costums, plantes, bèsties, conreus i oficis, com l’antic carboner, l’esquilador de xais o els peladors de suro. Tot plegat, des de la voluntat literària, “la petita observació, el detall i el valor de l’instant”, prenent com a referència Les hores, de Josep Pla.

“La gent em diu que es relaxa molt llegint el llibre”, comenta Guillamon, un dels crítics literaris més importants del país, que col·labora amb La Vanguardia des de fa més de 30 anys. Potser qui signa el comentari és un lector urbanita que sent la força del contrast entre la sensibilitat del món la naturalesa i el voraginós dia a dia a la ciutat. “La finalitat, una mica, ja és aquesta. Introduir el lector en un temps, el de la natura, que té un altre ritme”. Aquests dies de novembre neixen les primers flors d’avellana, però no en tindrem fins al juliol, posa com a exemple l’escriptor barceloní sobre el tempo de la natura.

Guillamon, que des que viu al Montseny cada dia pot sortir a caminar a la muntanya, ens endinsa en un món que estima: “M’agrada molt parlar amb els pagesos, tenen una visió del món molt especial”.

Nascut en un barri industrial del Poblenou, l’escriptor passava els estius a Arbúcies, on la família tenia una fonda oberta quatre mesos a l’any. “Tenia una vida molt bipolar. Crec que el contrast va fer que em fixés tant en alguns detalls de la naturalesa”, apunta.

El llibre, per exemple, reviu la història de l’Emili Soms, l’home que ha recuperat més de cinquanta varietats de poma perdudes a la vall d’Arbúcies. La lectura reivindica “un món, el dels nostres avis, on hi havia un coneixement molt proper de la natura i una convivència molt franca”, assenyala Guillamon.

Les hores noves, a més, introdueix preocupacions per la distorsió dels cicles naturals o per l’ús acaparador de l’oci que es fa de la muntanya.

Presentació a la Llar del Llibre

Julià Guillamon presentarà Les hores noves a La Llar del Llibre del carrer de Sant Antoni, a les 19h, aquest dimarts. L’escriptor estarà acompanyat de Marta Tafalla, doctora en filosofia i especialitzada en la relació entre animals i humans des d’una perspectiva ètica i estètica; i de l’escriptor i traductor sabadellenc Joquim Sala Sanahuja. Tots tres dialogaran sobre el món de la natura, des de perspectives diferents.

Hi serà també el músic Carles Belda, amic de Guillamon, que interpretarà algunes de les cançons del disc Càntut.