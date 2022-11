És dilluns i toca fer un repàs a les notícies més destacades que ens ha deixat el passat cap de setmana a Sabadell.

La Cursa del Club Natació Sabadell ha tornat amb força. Després de dos anys d’absència per la pandèmia, l’ambient a la sortida, amb confeti inclòs, demostrava les ganes de tornar a celebrar una de les proves icòniques del calendari atlètic sabadellenc.

Els veïns del sector Creueta continuen mobilitzats: “S’han fet canvis, però no són suficients”. Alguns residents de la zona -sobretot del carrer Vapor- han creat l’assemblea de veïns S-28.

La discoteca Waka ha viscut un nou episodi de violència. Aquest cop la matinada del diumenge, amb el resultat de dos joves detinguts.

Comprar productes bàsics s’està convertint cada cop més en una autèntica odissea. I és que els preus no paren d’augmentar. És el que es coneix com a inflació. A Catalunya el menjar i les begudes no alcohòliques s’han encarit un 12,9% respecte de l’any passat, una taxa vuit dècimes superior a la de l’agost, la xifra més alta des del 2002.

L’onzena jornada de lliga no ha estat gens favorable pels interessos del Centre d’Esports. La derrota davant la Real Sociedad B (1-2), gestada en tres minuts fatídics, combinada amb altres resultats, com les victòries de l’Amorebieta a Cornellà (0-2) i el Barcelona At. a Tajonar contra l’Osasuna B (0-1), deixen el conjunt arlequinat en zona de descens amb 13 punts.