Retirat del mercat un embotit amb listèria

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) ha alertat de la presència de listèria monocytogenes en un embotit de la marca FRIAL. Han rebut l’avís per part de les autoritats sanitàries del País Basc a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI). De fet, és en aquest territori en què s’ha distribuït el producte, però han subratllat que no descarten que s’hagi pogut vendre en algun altre lloc, com ara Catalunya.

Tota la informació relacionada ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del SCIRI perquè es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. Els possibles afectats reconeixeran l’embotit pel seu nom a l’envàs, Cap de porc especial; número de lot, 2238402, i data de caducitat, 14/12/2022. La carn és procedent de l’Estat.

Amb la informació que té disponible l’ASEAN, ha explicat, que no té constància que hi hagi hagut cap afectat. Malgrat això, ha aconsellat les persones que tinguin a casa els productes inclosos en l’alerta que no els consumeixin i els tornin als punts de venda com a mesura extra de precaució. En el cas d’haver consumit el producte i presentar alguna simptomatologia compatible amb listeriosis (febre, mal de cap, vòmits o diarrea), es recomana visitar a un centre de salut.

En el cas d’estar embarassada, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha recomanat consultar les recomanacions de consum durant l’embaràs realitzades per l’entitat relatives a pràctiques d’higiene alimentària per evitar la contaminació creuada a altres productes, així com una relació dels aliments que s’han d’evitar durant la gestació per estar associats a determinats perills biològics, entre els quals ha destacat la listèria monocytogenes.