El PP de Sabadell demana que els propietaris de pisos ocupats no paguin l’IBI

El Partit Popular de Sabadell demana que els propietaris d’habitatges ocupats estiguin exempts de pagar l’impost sobre béns immobles (IBI) i reclama la creació d’una “oficina d’atenció i protecció als inquilins”. La seva presidenta, Cuca Santos, i el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, s’han reunit aquest dimarts amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca per posar sobre la taula totes dues peticions i debatre-les. També s’han tractat temes d’escala supramunicipal, com ara la possible reforma de la llei de propietat horitzontal.

En definitiva, la intenció dels populars és que les conclusions que surtin de la reunió arribin a l’Ajuntament de Sabadell i a la Generalitat de Catalunya.

“Sabadell és una de les ciutats amb més pisos i locals comercials ocupats. Aquesta situació afecta els propietaris, però també les comunitats de veïns, que sovint pateixen el comportament incívic dels ocupes”, ha dit Santos, qui vol que l’Ajuntament es personi com a “part implicada” quan hi ha ocupacions il·legals i que, per tant, doni suport als veïns afectats.

Per la seva banda, Alejandro Fernández ha explicat que la reunió també servirà per “deixar clara la postura del PP contra les ocupacions il·legals”. El president del PP a Catalunya ha assegurat que hi ha “massa buits legals” pel que fa a l’ocupació immobiliària i que cal “anar-los tapant”.

Fernández també ha criticat la moció per exigir la supressió de les cambres de propietat urbanes de Catalunya que presentarà la CUP aquest dijous al Parlament: “La democràcia no es pot entendre sense propietat privada ni sense seguretat. No es pot viure en una comuna”.

Confiança en recuperar presència a l’Ajuntament

D’altra banda, Fernández s’ha mostrat confiat que el PP tornarà a tenir presència a l’Ajuntament de Sabadell i que, a més, serà “decisiu” per formar govern. “Tenim el convenciment que tindrem un bon resultat, encara que Sabadell no ens ha estat favorable històricament”, ha afegit.



De moment, els populars no han decidit qui serà el seu alcaldable a Sabadell de cara les eleccions municipals de 2023, però tot apunta que ho serà la presidenta del partit a la ciutat, Cuca Santos. Fernández ha indicat que la direcció del PP prendrà la decisió definitiva abans que acabi l’any.