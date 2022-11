La síndica: “El 33% de les queixes són per la ineficàcia dels serveis públics”

Queixes sense resposta. Comunicacions que haurien de ser certificades que acaben arribant a la bústia convencional. La síndica municipal de greuges, Eva Abellan, subratlla que una de cada tres queixes que ha rebut la institució durant el 2021 han estat vinculades a la “ineficàcia” dels serveis públics. “No hi ha llei específica per al dret a la bona administració, però és un conjunt de bones pràctiques que cal dur a terme perquè la ciutadania rebi un servei públic de qualitat”, apunta Abellan.

Tot i que cada procediment té un termini concret de resposta marcat per la norma, si no s’indica, són tres mesos com a màxim, segons la síndica: “Si l’administració no respon en aquest període, es considera desestimada la petició, al·legació o comunicació que s’hagi fet”, assevera. Hi ha ocasions, però, que la llei determina que el silenci és positiu i, per tant, “s’accepta la comunicació automàticament”. Malgrat que el cas quedi resolt a través del silenci administratiu, Abellan sosté que “no eximeix l’administració de l’obligació de donar resposta”.

Abellan destaca que s’ha trobat casos de tota mena. Entre ells, cartes que en lloc d’entregar-se en mà, s’han deixat a la bústia. El que podria alterar el temps per presentar les corresponents al·legacions.

D’altra banda, també proposa usar un llenguatge “entenedor” i que no doni peu a “confusions”, acompanyat d’un raonament de l’estimació o desestimació treballat: “És important que respongui de forma personalitzada i no amb un text generalitzat”. Així i tot, la síndica sosté que la digitalització “ha agilitzat molt” els tràmits.

2021: 221 casos oberts

Durant l’any 2021, la síndica va obrir 221 casos i deu actuacions d’ofici, segons la memòria anual de la institució. La majoria estaven relacionades amb l’empadronament, les notificacions administratives o la circulació de vehicles per sobre les voreres, una de les preocupacions del veïnat.

La síndica disposa de 30 dies per analitzar formalment la queixa i l’Ajuntament hauria de redactar-ne un informe al cap de 30 dies de rebre aquesta petició. Tanmateix, segons la sindicatura, el consistori n’ha trigat 104 de mitjana l’any 2021.