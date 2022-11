Albert Guinovart, en concert al Teatre Principal aquest divendres

Les mans expertes del pianista Albert Guinovart es passejaran per les tecles del piano del Teatre Principal, per presentar un programa de música catalana i espanyola. El concert, organitzat per Joventuts Musicals de Sabadell i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, serà divendres a les 20 h.

Inclós en el Cicle de Músics de Cambra, el concert començarà amb obres dels compositors catalans més influents de principis de segle XX: Isaac Albéniz i Enric Granados. Seguiran peces de Joaquín Rodrigo, del mateix Guinovart i, finalment, de Joaquín Turina.

Com afirma el mateix intèrpret, “és una música que m’és molt propera, un repertori que el públic aprecia molt per la dificultat del seu pianisme i per les seves melodies sempre combinades amb ritmes que neixen de l’observació del folklore”.

Les entrades es poden aconseguir per a través del portal de l’Ajuntament de Sabadell.