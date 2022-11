La Policia Municipal de Sabadell ha advertit d’una estafa recurrent que pateixen alguns ciutadans, especialment col·lectius de gent gran i persones que viuen soles. El frau té a veure amb falsos operaris de la companyia de llum o de gas que truquen a casa argumentant que venen a realitzar tasques de reparació o manteniment del sistema.

Davant d’aquesta situació, el cos policial demana no obrir la porta i fa un seguit de recomanacions per evitar patir l’engany. Així, recorda que els operaris de veritat sempre avisaran per carta abans de venir. A més, la Policia demana no pagar res i demanar identificació sempre abans de trobar-se amb una situació desagradable a casa.

En cas de tenir dubtes o sospitar sobre una possible suplantació d’identitat o persones que es fan passar per operaris, des del cos recorden que es pot trucar al telèfon 900 112 092 per assegurar-se que es tracta de personal qualificat de les companyies.

#INFOPMS ‼️No obris la porta de casa a suposats operaris de la companyia de llum o de gas ➡️Els de veritat sempre t’avisaran per carta abans de venir.

❌No paguis res

ℹ Demana la identificació 👮Si desconfies ens pots trucar al 900 112 092#Sabadell #SabadellSegura pic.twitter.com/Qd8QSSvFcQ — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) November 7, 2022