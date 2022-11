CIPO organitza l’Outlet solidari de roba de marca a Sabadell

La Fundació CIPO organitza el seu Outlet solidari d’hivern de l’11 al 13 de novembre al Mercat de Sant Joan. Primeres marques de la col·lecció de tardor i hivern de dissenys diversos i per a tots els gustos a preus reduïts. “El repte és arribar a nous públics”, expressa Joan Madaula, president de l’entitat. L’objectiu és recaptar fons per a engegar un programa de fisioteràpia per a usuaris i treballadors del Centre Especial de Treball (CET).

En la darrera edició, CIPO va aconseguir un rècord de peces de roba (4.600) i l’objectiu d’aquest any és assolir la mateixa oferta. Com a novetat, hi haurà més marques: “Hi ha fabricants que no disposen de gaire estoc, però hem incorporat noves marques per arribar a una oferta similar”, comenta Madaula. En aquesta catorzena edició, hi col·laboren setze proveïdors i marques que, en total, han cedit unes 3.500 peces per a la venda. “Esperem arribar als 12.000 euros de recaptació”.

L’Outlet estarà obert divendres i dissabte, de 9 h a 21 h, i diumenge, de 10 h a 20 h. Com a novetat, s’ofereix aparcament gratuït durant una hora a la plaça Imperial per compres superiors a 50 euros. Per promocionar l’esdevenimen entre el públic més jove, s’ha posat en marxa un sorteig a Instagram. En col·laboració amb l’assessoria d’imatge personal Mooments i Suministradora del Vallès, els participants poden guanyar un val de 100 euros i una sessió de personal shopper a l’Outlet.

L’equip tècnic del Centre Ocupacional va detectar la necessitat d’introduir la fisioteràpia com a disciplina per millorar l’estat psicofísic dels usuaris. “Moltes d’aquestes persones tenen problemes motrius i no expressen les seves molèsties, la qual cosa fa molt difícil tenir un diagnòstic”, explica Aurora Piguillem, directora del Centre Ocupacional. Aquest programa també es vol estendre a persones treballadores del CET per prevenir possibles lesions derivades de les tasques que hi realitzen.