Martí (Moventis): “Descarbonitzar, sí. Però sense deixar ningú enrere”

Com van ser els inicis de Martí i Sagalés? Com es va viure la Guerra Civil i la postguerra? Quin és el present i cap a on va el transport? La Fundació Bosch i Cardellach, en el cicle de sessions sobre l’evolució del transport al Vallès (s.XIX i XX) va comptar amb la presència de Josep Maria Martí i Francisco Sagalés, representants de les dues empreses familiars capdavanteres a Catalunya en el transport públic de persones. La taula rodona, moderada per la vicedirectora Glòria Dalmau, va servir per conèixer com El Martí dels autobusos va començar la seva trajectòria empresarial, l’any 1923, mentre que la família Sagalés, avui amb la catorzena generació al capdavant de l’empresa, l’activitat va començar l’any 1641.

La Guerra Civil va deixar sense pràcticament autobusos a la família Martí, tal com va detallar el net, actual conseller delegat de Moventia i vicepresident executiu de Moventis: “El meu avi va estar empresonat a la Model per ser considerat feixista per les milícies. Dels deu autobusos que tenia, dos els van trobar cremats a la frontera francesa i cinc sense poder ser conduïts”, mentre que Sagalés, tretzena generació d’una empresa que va començar en el negoci dels paraires, va explicar que “vam haver d’anar a Madrid a buscar dotze autobusos anglesos, de dos pisos”.

La devastació de la Guerra Civil i la posterior II Guerra Mundial va obligar a buscar xassissos de tota mena i fusta de faig –no es podreix amb la humitat– per fer les carrosseries dels autobusos, a les famílies Martí i Sagalés.

“El vehicle dièsel està demonitzat”

Sobre el present i el futur del transport, Josep Maria Martí va ser contundent en assegurar que “es necessita una multi mobilitat, entre el transport públic i el vehicle privat”, en un context postpandèmic, on els hàbits han canviat, la producció de vehicles a tot el món s’ha reduït en 20 milions i el vehicle dièsel “porta banyes i cua, perquè demonitzat”. En la mateixa línia, va reconèixer que el repte de la descarbonització està ben present, però va avisar que “la indústria de l’automòbil representa el 14% del PiB. S’ha d’electrificar, però amb cap. I sense deixar a ningú enrere”.

Sobre la pregunta de com Moventis podrà cobrir les distàncies amb autobusos electrificats el dia de demà, Martí va apuntar que el sector anirà en dues línies: “electrificació i amb bio metà, en funció de la distància, a través de plantes de creació de digestió de matèria orgànica i purins”.