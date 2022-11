Loteries de Catalunya ha llançat aquest any La Dooble per recolzar el teixit associatiu de Catalunya, reforçant clubs esportius, entitats culturals i de caràcter social. El nou joc ofereix un premi per al jugador individual i un altre per a les entitats que en formen part. “No té res a veure amb la Grossa, que continua igual que l’any passat”, especifica la Montserrat Graells, de l’estanc Aragay, on se’n poden comprar.

El primer sorteig tindrà lloc el pròxim 20 de desembre i entregarà premis individuals de fins a un milió d’euros, així com premis col·lectius. Entre les entitats, segons el volum de vendes, es pot arribar a repartir un premi de 30.000 euros, tres de 20.000 i una desena de 10.000 euros. En cas de tocar algun dels premis, es podran cobrar a les mateixes terminals de Loteries de Catalunya.

El sistema de premis

Tots els bitllets presenten dos números i es realitzen dos sortejos, un per cada un dels números del bitllet: un nombre integrat per set xifres que opta als premis individuals, i un nombre de cinc xifres que opta a premis col·lectius a compartir. Amb aquest sistema, cap premi queda sense repartir.

“Les entitats han respost molt bé, tot i que el primer any costa perquè la gent no la coneix o no hi està acostumada”, detalla la venedora. Entre els compradors, assenyala que la tendència és que la majoria opta per comprar algun número a última hora, més a prop de la data del sorteig.

On es poden comprar els bitllets?

Els compradors poden adquirir un bitllet per un preu de quatre euros, tot i que la majoria d’entitats hi sumen un euro com a donatiu, segons explica la Montserrat. Es venen a estancs i en establiments on hi ha terminal de Loteries de Catalunya, però els números també es poden demanar a les pròpies seus de les entitats que en formen part. La Dooble, però, no es pot comprar a les administracions de l’organisme Nacional de Loteries i Apostes de l’Estat.

Així, Loteries de Catalunya modifica el model tradicional i en comptes de ser les associacions les que compren els bitllets i en fan participacions, se’ls assigna un número concret per facilitar que els compradors puguin triar-los fàcilment a través de la pàgina web de l’organisme o en les màquines dels establiments autoritzats (estancs, papereries, etc.).