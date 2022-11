Més pressió per treure els estabilitzadors de la façana de la fàbrica Bosser

Des que el passat mes de febrer es van retirar les dues grues de l’interior de la fàbrica Bosser, al carrer d’Alemanya (Centre), no hi ha hagut més moviments, i això ha fet augmentar la indignació de veïns de la zona, que esperen amb candeletes que es retirin els estabilitzadors de la façana. Cansats d’esperar, nou mesos després que s’hagin retirat les grues, diversos veïns s’estan organitzant en una plataforma per pressionar la propietat i l’Ajuntament de Sabadell per tal que la façana quedi neta i els veïns i vianants puguin recuperar les voreres i la part de la calçada que fa set anys que estan ocupades pels estabilitzadors que la sustenten. “Sortir de casa, trobar-te això als morros i veure que no avança, és insuportable”, comenta Miquel Humbert, que és veí del carrer de Ferran Casablancas, amb el qual fa cantonada l’edifici en qüestió.

En aquests moments la propietat té sobre la taula la sol·licitud de l’Ajuntament perquè retiri els estabilitzadors de la façana de forma voluntària i els passi a l’interior de la finca, coa que té temps de fer fins passat Nadal. Si no s’executa aquest canvi, el consistori passaria a la via coercitiva -en què tindria un ventall de possibles sancions per aplicar- i, si així tampoc s’aconsegueix l’objectiu, aleshores el consistori sí que prendria la iniciativa de treure’ls subsidiràriament i passaria la factura a la propietat. En els darrers mesos hi ha hagut moviments a la fàbrica, però molt tímids.

El passat mes de març, un camió es va endur material de l’interior, on hi ha dues estructures de formigó i totxo inacabades del que va ser l’intent de construir-hi pisos entre els anys 2014 i 2018. I en les darreres setmanes tècnics municipals hi han anat a fer una inspecció tècnica amb la propietat, i s’hi ha fet un estudi topogràfic. Però més enllà d’això, a nivell administratiu fonts de l’Ajuntament confirmen que actualment no hi ha sol·licitada ni atorgada cap llicència d’obres.

Gener, data límit

Entre els veïns que protesten per la situació de la fàbrica Bosser i impulsen la plataforma que hi està en contra, Joan Rodríguez apunta que donen de marge a la propietat i a l’Ajuntament fins al mes de gener perquè es retirin els estabilitzadors.

Si no, assegura que començaran accions de protesta amb pancartes i talls de carrer. Paral·lelament, des de la plataforma volen impulsar una recollida de signatures presencial i per Internet, convençuts que no són els únics que volen capgirar la situació. Segons Rodríguez, “volem saber si això es pot allargar sine die o si es poden embargar comptes, posar multes, obligar que hi hagi un projecte per aquest lloc”.



El debat sobre el que s’ha de protegir

La fàbrica Bosser es troba al que era el vapor de Ca l’Escardat, al carrer d’Alemanya. De l’antic vapor només en queden la xemeneia i la façana, i les dues estan protegides. La xemeneia forma part de la memòria històrica del passat industrial de la ciutat i ningú la qüestiona, però no es pot dir el mateix de la façana. El de la fàbrica Bosser és un dels casos de transformació urbanística que posen de manifest les dificultats que comporta, a vegades, intentar conjugar la protecció del patrimoni amb la reutilització i transformació dels edificis. En aquest cas, el temps es va encallar en el moment que el conjunt fabril va deixar de funcionar i els seus propietaris el van voler transformar en habitatges. “Si volen preservar la façana, que almenys estigui neta i polida de cara al carrer, perquè ocupen la via pública i no se’n cuiden”, es queixa el veí Miquel Humbert.

L’arquitecte urbanista i exregidor Manel Larrosa creu que “conservar l’edifici tenia sentit si es mantenia l’original”. I aquest va ser enderrocat entre els anys 2014 i 2015. La nova construcció reprodueix els volums anteriors aproximadament, però sent totalment nova. Per això, Larrosa subratlla que “la protecció dels edificis és material, no geomètrica”.

Segons Manel Larrosa, la situació actual de l’antiga fàbrica Bosser respon a una “mala gestió patrimonial, perquè el que s’havia de conservar s’ha enderrocat i, en canvi, es manté la façana que ningú vol o que no té valor”. El sabadellenc apunta que la situació actual es deu a haver volgut conservar el volum de les antigues edificacions, però que l’error va ser permetre conservar-lo enderrocant i fent una construcció nova, no rehabilitant l’original, que “és el que tenia sentit perquè era històrica amb voltes i estructura metàl·lica”.

El que no s’ha fet al que era la fàbrica Bosser sí que s’ha aconseguit al vapor Pissit, per exemple, i en general al conjunt de la ciutat. “El Pissit no tindria sentit haver-lo enderrocat per fer-ne un edifici igual”, afegeix el sabadellenc. La rehabilitació que s’hi fa ara ha de permetre conservar l’estructura original del vapor, que va ser una de les primeres fàbriques de la ciutat, construïda el 1843.

Què en diu l’Ajuntament?

En el catàleg de protecció del patrimoni local, l’Ajuntament subratlla la importància de protegir aquesta façana perquè és singular en el tram urbà on es troba. L’equip redactor del catàleg destaca la tipologia de la façana, que genera valor patrimonial “a partir del rigor en la composició, el ritme i l’estil determinat d’un període concret”.

Fonts de la propietat han descartat fer declaracions per elaborar aquest article.