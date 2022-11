La Bodega Coca recupera la celebració de la Festa del Vi Novell

L’espera s’ha fet llarga. Dos anys de pandèmia ho havien evitat fins ara, però per fi, aquest diumenge la Bodega Coca ha pogut celebrar la 17a edició de la Festa del Vi Novell. La celebració, que avisa de l’arribada del primer vi de l’any, ha omplert de gom a gom el carrer Brutau -on es troba ubicat el local.

Dia de celebració

Els actes han començat al voltant de les 11h del matí. Per començar s’han realitzat dos monòlegs. El primer ha estat protagonitzat pels germans Cruz, Pol i Oriol. Un com a actor i també treballador de la bodega i l’altre com a imitador còmic. Just després ha estat el torn de Toni Albà i les seves imitacions de personatges famosos. L’objectiu no ha estat altre que entretenir al públic i també homenatjar a Montserrat i Aleix Coca, responsables de la bodega.

Més endavant s’ha realitzat l‘acte tradicional del vi novell. Aquest consisteix a penjar una branca de pi a la finestra de la Bodega. L’acció serveix per indicar a tothom que ja està disponible el primer vi de l’any. A més a més, els Coca ho fan amb una característica pròpia. I és que cada any, és una entitat diferent de Sabadell l’encarregada de pujar la branca. Enguany l’honor ha estat per la geganta dels gegants i grallers de Gràcia, que ha acostat la branca a l’alcaldessa, Marta Farrés i a Montserrat Coca- les encarregades de penjar-la a la finestra.

Publicitat

“Hi haurà una 18a edició”

El gran dubte d’enguany, però, era conèixer la continuïtat de la celebració. “No en tenia gaires ganes, però clients i amics m’han animat i al final tot ha sortit bé”, ha expressat Montserrat. Pel que fa al vi ha expressat que: “Aquest any n’hi ha hagut poc i de bona qualitat. En ser el primer té uns 11 graus i encara és àcid, però és molt bo”.

Respecte al futur, la propietària de la Bodega ha confessat que el seu desig és jubilar-se: “vull que sigui de manera activa, no deixaré de treballar i ajudar a la Bodega”; tot i això, ha acabat confirmant que el 2023 tindrem una nova Festa del Vi Novell.