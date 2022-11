La zona de baixes emissions de Sabadell tindrà vint controls

Sabadell treballa per implementar la zona de baixes emissions (ZBE) durant l’any que ve, i no abans de l’1 de gener del 2023 com marca la normativa estatal, dictada des de la Unió Europea per reduir la contaminació. I aquesta nova regulació no arribarà aquí com a mínim fins a l’any vinent, perquè tot just ahir dilluns la Junta de Govern Local va adjudicar la implantació de la fase 1 de la zona a l’empresa Aluvisa per valor d’una mica més de mig milió d’euros (547.494,34 euros).

L’acord contempla un període d’execució del contracte de 12 mesos, la qual cosa fa preveure que es podrien allargar durant tot el 2023. Des de l’Ajuntament de Sabadell, fonts municipals insisteixen que la implementació d’aquesta regulació no es pot fer a la manera de cada municipi sinó que es vol fer de manera conjunta en localitats similars, la qual cosa l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha posat sobre la taula de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, on a part de Farrés, que la presideix, hi seuen els alcaldes de Terrassa, Martorell i Vilanova i la Geltrú, entre altres.

A part, el Govern de Sabadell ha explicat en reiterades ocasions que la introducció d’aquesta zona ha d’anar en paral·lel a la definició del conjunt de la mobilitat del Centre, inclosa la posada en marxa de l’aparcament unificat del Passeig, prevista per al 2024.

Màxim control

El projecte executiu d’implantació de la fase 1 de la zona de baixes emissions de Sabadell detalla que hi haurà càmeres en 20 ubicacions del centre de la ciutat per comprovar que els vehicles que hi entrin disposin d’etiqueta ambiental. La vintena de punts de control se situaran en les cruïlles que permeten accedir o creuar el Centre, de manera que ningú pugui esquivar el control per molt que ho intenti agafant dreceres. A tall d’exemple, hi haurà punts de control a la cantonada entre la Rambla i els carrers del Marquès de Comillas i Latorre, però també a la cantonada amb el carrer de Montserrat o bé, a la via de Massagué – carrer de les Valls i a la plaça de Granados – ronda de Zamenhof. En definitiva, els punts de control encerclaran tot el perímetre que hi ha entre la ronda de ponent, la ronda de Zamenhof, la Gran Via i la carretera de Barcelona, per controlar els carrers d’entrada i sortida d’aquesta zona de Sabadell.

El nombre de càmeres que hi haurà a cadascun dels 20 punts de control dependrà de la quantitat de carrils a controlar per sentit de circulació i el nombre de sentits de circulació a controlar, de manera que no serà el mateix al carrer de Sant Oleguer, per exemple, que al de les Tres Creus. Com a màxim, una càmera controlarà dos carrils de la mateixa direcció. Les càmeres reconeixeran les matrícules, sempre per la seva part posterior, de manera que això permetrà identificar tots els vehicles, inclosos els que només duguin la matrícula al darrere com és el cas de les motos i ciclomotors. Alhora, des de l’Ajuntament es veu com una millor opció en matèria de protecció de dades, perquè així s’evita fotografiar als conductors i acompanyants pel davant. La incorporació de les càmeres es farà prioritzant instal·lacions ja existents “en la mesura del possible”, apunta el document d’implementació de la zona de baixes emissions. Això vol dir aprofitar semàfors, columnes d’enllumenat i altres infraestructures de la via pública. En alguns casos, s’hauran d’incorporar columnes de quatre metres d’alçada, que servirien per posar-hi les càmeres, però s’hi traslladarien els semàfors més propers per no sobrecarregar les voreres d’infraestructures.

Si bé les càmeres estaran senyalitzades amb rètols tipus ‘Càmera fotogràfica’, com ja passa en alguns semàfors, a part hi haurà cartells informatius de la ZBE. Tal com va informar el consistori, els panells estaran a la carretera de Barcelona – ronda Ponent, Alemanya i Puig i Cadafalch; a Gran Via – Rambla; Tres Creus – Marquès de Comillas; Brujas – Vilarrúbias; plaça de les Dones del Tèxtil i Eix Macià – ronda de Zamenhof.