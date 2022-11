La ciberseguretat, l’eina per protegir els sistemes informàtics de les empreses

L’any 2021 es va assolir un rècord històric en ciberatacs. Al conjunt de l’Estat es va registrar més de 305.000 delictes informàtics, un 6,1% més que el 2020, segons el Sistema Estadístic de Criminalitat (SEC). Catalunya no va ser aliena a aquesta dura realitat, ni tampoc Sabadell. Les empreses del territori han de millorar les seves capacitats digitals per protegir els seus sistemes informàtics, és a dir, han d’apostar de forma decidida per la ciberseguretat. Només així podran evitar possibles ciberatacs. Aquesta ha sigut una de les conclusions de la conferència organitzada aquest dilluns per la Fundació per la Indústria -Sabadell 1559.

El director del Centre d’Innovació i Competència en Ciberseguretat, Tomàs Roy, ha sigut un dels ponents de la jornada. Ell ha assegurat que la ciberseguretat és un element bàsic per a totes les empreses que comencen amb la digitalització. En aquest sentit, Roy ha suggerit que les companyies que es trobin en aquesta etapa apliquin per obtenir una partida dels fons europeus Next Generation: “Han d’aprofitar el moment i evitar així qualsevol tipus d’amenaça cibernètica”, ha remarcat.

A més, el cofundador i conseller delegat de l’empresa dedicada a solucions de ciberseguretat Zertifier, Joan Jou, ha incitat a les empreses a apostar per la tecnologia blockchain.