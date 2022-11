El cinema espiritual torna a aterrar a Sabadell

Sabadell participa en la 19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya amb la projecció de tres films a l’Auditori Pere Quart. La primera serà aquest dimarts dia 15 de novembre. Les següents, el 22 i el 29 d’aquest mes, amb entrada gratuïta. L’edició d’enguany se celebrarà arreu de Catalunya del 15 al 30 de novembre.

Aquest dimarts, a les 18h, es projectarà el film “Papicha, somnis de llibertat”, dins del cicle “Dones, espiritualitat i religions”, en el qual s’hi inclouen pel·lícules que son protagonitzades i produïdes per dones. El film tracta sobre una estudiant universitària que a l’Algèria dels anys noranta lluita perquè la guerra civil no intercedeixi en la seva vida quotidiana.

Les pròximes projeccions

El dimarts 22 de novembre es podrà veure el documental “Apaiz Kartzela” (La presó dels capellans), una obra que narra la història de la presó de Zamora, l’única presó del món per a capellans i frares. En aquesta institució van ser tancats 53 religiosos entre 1968 i 1976 per la seva defensa dels drets humans i per condemnar la repressió franquista. A la projecció hi assistirà, a més dels directors David Pallarès i Ritxi Lizarta, l’Eduard Fornés, un dels capellans catalans que va estar tancat en aquesta presó. També hi assistiran persones sabadellenques vinculades amb l’activisme antifranquista des de l’església.

Per últim, el dia 29 de novembre es projecta el film “Ignasi de Loiola”.en el marc de la commemoració dels 500 anys de l’estada a Catalunya d’Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús, ordre dels jesuïtes. El film proposat és un drama basat en les seves memòries.

La Mostra de Cinema Espiritual és un certamen cinematogràfic anual que té com a objectius posar en valor l’espiritualitat a través del cinema, fer visibles les diferents manifestacions religioses i contribuir al diàleg interreligiós i la cohesió social. Altres objectius de la Mostra són educar a través del cinema i contribuir a la reinserció social de persones internes en centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil.