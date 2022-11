Espai d’ús compartit

Els veïns de Sabadell som molt diferents, però tenim algunes coses en comú. Una d’elles és que ens movem per la ciutat diàriament, sigui per anar a la feina, cap a casa, a fer esport a la tarda, per anar el teatre o al restaurant, per fer una activitat en família. Per fer tot això, i molt més, necessitem desplaçar-nos i ho fem de totes les maneres: en cotxe, en bicicleta, en autobús, en patinet elèctric…

La nostra ciutat ha d’estar adaptada a totes les formes de mobilitat, no només a una d’elles. Cal impulsar les infraestructures necessàries per garantir una mobilitat àgil dins de Sabadell en un espai públic on convisquin diferents maneres de moure’s.

Creiem que la zona de baixes emissions, actualment en tràmit, serà efectiva sempre que no exclogui ningú: si no podem encabir tots els cotxes, garantim que s’hi pugui arribar ràpidament caminant o en bicicleta, posem aparcament dissuasiu a un preu econòmic i més dotació de transport públic. Fem la vida fàcil a les persones que es mouen en transport privat, i donem alternatives. Sovint sentim per part de l’Ajuntament que “no podem deixar ningú enrere”. La ZBE ha de ser una mostra que això es diu i es compleix.