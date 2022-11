Descobrir un cometa: el somni de Jordi Camarasa

La seva feina professional i la seva passió gira al voltant de les estrelles, els planetes, els asteroides, les supernoves i tot allò relacionat amb l’astronomia. El Jordi Camarasa (Sabadell, 1976) se sent un afortunat, i no es mossega la llengua en compartir que li ha tocat la loteria. Però no un número premiat amb milers o milions d’euros. Si no amb l’oportunitat de poder formar part de l’observatori Moonbase L87, ubicat al sud de l’Àfrica: “Fa un any i escaig, a través de Facebook, vaig contactar amb un polonès, el Grzegorz Duszanowicz, que resideix a Suècia, i propietari d’un observatori privat amb dos telescopis a Namíbia. Des d’aleshores, hem descobert set NEO (Near Earth Object) i una supernova”, explica orgullós

El passat 2 de juliol serà un dia difícil d’oblidar per aquest sabadellenc, que qui li havia de dir que, mentre estava de vacances, faria una troballa històrica, convertint-se en el primer català a descobrir una supernova, conjuntament, amb el seu company Grzegorz Duszanowicz: “Amb la pol·lució lumínica que hi ha aquí a Sabadell i per extensió al Vallès, és molt complicat poder tenir una bona observació. En canvi, enmig del desert, a Namíbia, tens més possibilitats”, explica.

Ara, i des del seu pas per l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, sent membre de la junta directiva i col·laborant activament durant una dècada, i la posterior constitució de la seva empresa dedicada a la divulgació de l’astronomia i de tot aquest ‘món’ en constants canvis i descobriments, Jordi Camarasa no dubta a assegurar que el seu somni seria poder descobrir un cometa i convertir-se, perquè no, en el nom Edmund Halley, per exemple.

Tot i no tenir la carrera d’astrofísica, Camarasa defensa el paper que desenvolupen els ‘amateurs’ que, com ell, amb el seu observatori –Paus MPC B49– contribueixen al descobriment en el camp de l’astronomia: “Quan descobreixes una cosa l’alegria és immensa, tot i ser realment complicat, en un món amb molta competència amb observatoris professionals”. Tot i aquest fre, Camarasa assegura que continuarà investigant, des de Sabadell, mentre anuncia que pròximament vol apropar als sabadellencs tot el seu coneixement amb un planetari al carrer de Sant Llorenç.