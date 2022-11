Esquerra Republicana Sabadell ha atorgat el 17è Premi Valors Republicans al psicopedagog i escriptor Salvador Domènech per la seva recerca sobre l’escola republicana i per la seva tasca per recuperar la memòria històrica dels alumnes que van estudiar-hi. La secció local d’ERC li atorgarà el guardó divendres 18 de novembre a les 18 h en un acte al Centre Cívic de la Creu Alta – Cal Balsach.

La cerimònia estarà presentada per la comunicadora Clara Borrell i serà oberta a tothom. Durant la jornada, també es reconeixerà el compromís dels militants amb cinc, deu o 15 anys d’antiguitat, que rebran una insígnia. Esquerra Republicana Sabadell convoca els premis cada any des del 2005, amb l’únic parèntesi del 2020 a causa de la pandèmia.

La memòria de l’escola republicana

El president d’ERC Sabadell, Santi Valls, ha apuntat que l’escola republicana va suposar un pas de gegant per a la modernització i per a la universalització de l’educació al país. “Premiant en Salvador Domènech en reconeixem la feina feta per rescatar de l’oblit aquesta etapa brillant, segada pel franquisme, i per dignificar la memòria dels qui la van protagonitzar, i també afegim el nostre gra de sorra en una reivindicació necessària”, ha expressat.

Qui és Salvador Domènech?

Salvador Domènech i Domènech (Barcelona, 1955) és psicopedagog i escriptor, a més de ser doctor en Pedagogia i Màster en Psicopedagogia i Assessorament Curricular, ambdós per la Universitat de Barcelona.

Des de la seva època d’universitari ha realitzat recerca històrica sobre institucions escolars i culturals i personalitats relacionades amb el món de l’educació a casa nostra. S’ha especialitzat en el període històric del primer terç del segle passat, sobretot en la dècada dels anys trenta. Ha realitzat nombrosos articles en revistes com Escola Catalana, Guix, Perspectiva Escolar, L’Avenç, Revista Catalana de Pedagogia i Sàpiens, entre d’altres.

Ha escrit llibres en col·laboració, i en solitari destaquen Manuel Ainaud i la tasca pedagògica a l’Ajuntament de Barcelona (1995), L’Institut-Escola de la Generalitat i el doctor Josep Estalella (1998), Els alumnes de la República (2008) i Els alumnes de la Generalitat (2009).

Arran dels treballs per recuperar la memòria històrica dels exalumnes que van estudiar als centres públics republicans de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, va descobrir el dietari de l’Encarnació Martorell sobre la Guerra Civil, editant-lo amb el títol Amb ulls de nena (2008). Més tard publiquen conjuntament Mestres i alumnes de la República (2013), un llibre que aplega els records escolars d’Encarnació Martorell. També és coautor i editor de Cartes d’amor i de dol (2010). Recentment, ha publicat El viatge de l’Escola del Mar (Aledis).