Sabadell se suma a La Marató de TV3

Com cada any per aquestes dates, les activitats vinculades a La Marató de TV3 arriben a diferents ciutats. Sabadell no s’ha quedat enrere, amb “Sabadell es mou com un sol cor”, una acció en benefici de la jornada, que enguany se celebrarà el diumenge 18 de desembre amb la salut cardiovascular com a motor.

L’activitat es durà a terme el diumenge 27 de novembre, a dos quarts de 12 del migdia a la plaça de la Creu Alta, en el decurs de la Festa del Voluntariat, i és en benefici de la Marató de TV3. “Sabadell es mou com un sol cor” és un ball de la cançó “Junts som un sol cor”, que es va crear l’any passat en el marc del Dia Internacional del Voluntariat. El repte està en fer participar el màxim de persones voluntàries i a la ciutadania que tingui ganes de sumar-se a la Festa del Voluntariat.

Com fer donacions?

Es crearà un videoclip amb coreografies, ball i la performance de la cançó. La ciutat ballarà i serà protagonista d’una trama que vol explicar què significa acompanyar, estar, escoltar, riure, ajudar, abraçar i la força que tenim quan ens unim per col·laborar.

Els assajos del ball van començar el passat 10 de novembre i tindran continuïtat al centre cívic de la Creu Alta els dies 17 i 22 de novembre, de 19 a 21 h. Durant les trobades, el dia de la festa i fins al 30 de desembre es podran fer donacions al codi bizum 05928, amb el concepte: en benefici de la Marató.