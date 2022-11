Una ‘smart-tv’, un robot Roomba o una bicicleta, entre els cinquanta productes de la panera d’Atendis

Una smart-tv, una cafetera, un robot Roomba, una bicicleta Megamo, xecs regals… L’11a edició de Més que una panera, la campanya solidària de la Fundació Privada Atendis, sorteja més d’una cinquantena de productes a un sol guanyador valorats en més de 10.000 euros. “La panera ja és tradició de Nadal a Sabadell”, exposa Josep Manuel Suàrez, president d’Atendis.

La butlleta es pot adquirir per 2,5 euros a qualsevol dels centres d’Atendis, o a 25 comerços associats del Centre de Sabadell. També es pot fer a través de la pàgina web d’Atendis. El sorteig tindrà lloc el 28 de desembre davant de notari. A banda de la panera amb més d’una cinquantena de productes, per segon any consecutiu repartirà àpats a deu guanyadors més a diferents restaurants de Sabadell.

S’han posat en venda 10.000 butlletes i la intenció d’Atendis és recaptar-ne 25.000 euros que es destinarien a l’entitat. “Necessitem el suport de la gent, un 7% del nostre finançament prové de l’acció privada”, assegura Suàrez. Al llarg de les deu edicions anteriors de la panera s’han recaptat uns 131.000 euros, i s’hi han venut més de 47.000 números.“És una iniciativa per recaptar fons per a l’entitat, que fa molta falta”, ha destacat el president d’Atendis. De fet, les despeses per l’increment de cost de l’energia s’han disparat 150.000 euros anuals. “Ens és indispensable la col·laboració de la gent de Sabadell”.

🎥 La panera d’Atendis (@FAtendis) ja està exposada a l’aparador de Xeviot. S’hi sortegen més de cinquanta productes valorats en 10.000 euros. #Sabadell pic.twitter.com/jmyzkCNPHU — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) November 15, 2022

El comerç, actor principal

El comerç local del Centre de Sabadell farceix de forma solidària aquesta panera. “Tenim la complicitat de Sabadell Comerç Centre”, destaca Montse Estrada, gerent d’Atendis. Són 121 els establiments col·laboradors. I els establiments de Comerç Centre representen el 30% de les aportacions. I l’establiment de Xeviot, un cop més, s’ha convertit en l’aparador de la panera.

“El comerç local s’implica en la ciutat, hi forma part, hi col·labora”, ha apuntat Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre. “Estem encantats de ser-hi”, diu. També el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, ha reconegut la feina d’Atendis i del teixit comercial: “El comerç s’implica, no es dedica a fer caixa”.

A més, Atendis també compta amb la col·laboració de l’Escola Illa: els alumnes confeccionen el cartell de cada any. “És molt important col·laborar amb les entitats de la ciutat”, ha destacat Agustí Hurtado, director de l’escola municipal de disseny.