La doctora M. Jesús Laso, metgessa adjunta del Servei d’Anestesiologia del Parc Taulí, rebrà enguany un dels Premis a l’Excel·lència Professional que atorga el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). La distinció s’entrega a professionals de diferents àmbits assistencials de tot el territori “que han destacat durant l’any per la seva excel·lència, pel seu recorregut professional, honestedat, compromís, altruisme i integritat”.

La doctora Laso porta tota la seva vida professional vinculada al Parc Taulí, on també va fer la seva formació com a especialista. És una de les professionals més veteranes del Servei. Més enllà de la tasca assistencial, també és coordinadora de l’àmbit de reanimació, tutora de residents i coordinadora del Grup de treball Patient Blood Management (PBM), un estàndard de qualitat que treballa en estratègies de millora del maneig de la sang que es transfon als pacients.

Un reconeixement moral

Des del COMB remarca que es tracta d’un reconeixement moral, que no comporta cap retribució econòmica, “en el qual es subratllen els valors del professionalisme mèdic en diversos terrenys, per tal de poder reconèixer els lideratges i l’excel·lència en companys i companyes que esdevenen així referents per al conjunt de la professió”. Davant d’això, la Laso ha expressat que se sent “honorada, partint de la base que sempre he estat una metge més al nostre servei”.

Els Premis a l’Excel·lència Professional es donen des de 2004 i s’atorguen en els àmbits de la medicina hospitalària, l’atenció primària, la salut pública i mental, l’atenció sociosanitària, la recerca biomèdica, l’educació mèdica i les humanitats mèdiques. En edicions anteriors també han rebut aquest reconeixement del COMB altres professionals del Parc Taulí. L’acte de lliurament de l’edició d’enguany tindrà lloc el dilluns 28 de novembre a l’Auditori AXA de Barcelona.