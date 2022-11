Neix a Sabadell el United Sports Catalunya, un club com a eina integradora social

United Sports and Culture Catalunya és una associació que ha nascut amb l’objectiu de reforçar la unitat i solidaritat entre pobles, races i persones. La creació d’un equip de futbol a Quarta Catalana és el principal argument dels seus responsables, però es fan altres activitats per afavorir un entorn que serveix com a punt de trobada i diàleg, convertint la pràctica de l’esport en model d’integració i buscant una societat més solidària.

Així ho afirma el president de l’entitat, Dinoh Gbama: “La societat es dirigeix a un món global del qual volem ser protagonistes. I la manera de ser-ho és ajuntant els pobles i buscant el que ens uneix i no el que ens diferencia”. En l’àmbit esportiu, el projecte compta amb dues seccions: la de ball i l’equip de futbol, que és la pedra angular del projecte.

El capità de l’equip, Damany Diallo, explica com va començar tot: “Jo coneixia el Dinoh de formar equips per tornejos d’estiu a Vic o Girona. Em va explicar la idea i em va semblar molt interessant. La gent a vegades no entén que som un equip de persones de totes les cultures i acceptem a tothom, perquè el nostre objectiu és aquest. Dins el vestidor som una gran família i això ens fa més forts a l’hora de competir”.

14 nacionalitats

L’USC Catalunya FC té 22 jugadors i 14 nacionalitats diferents, incloent-hi jugadors d’origen africà (Senegal, Gàmbia, Mali, Guinea, Marroc, Ghana, Togo i Costa d’Ivori), sud-americà (Bolívia, Paraguai, Colòmbia i Uruguai), ucraïnès i espanyol, mostrant la pluralitat i multiculturalisme del projecte. Amb figures representatives del futbol a la ciutat en la seva estructura com Toni Cáceres o Albert Ramos (ambdós treballadors del Centre d’Esports Sabadell), l’equip competeix al grup 13 de Quarta Catalana.

Entrenat per David Campaña, després de 7 jornades de lliga, es troba segon classificat i està gaudint d’un gran inici de competició. El passat cap de setmana, davant el Rubí, va sumar la seva segona victòria consecutiva (0-1) i aquest diumenge (18 h) jugarà el derbi contra la Sabadellenca B al Complex de Sant Oleguer on juga els seus partits com a local. També entrena al Municipal de Can Puiggener.