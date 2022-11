Concentrar la pediatria és un problema, en cap cas la solució

[Per Sonia Sada, regidora de Salut]

Què diríeu si l’escola del vostre barri tanca i heu de portar els infants dos barris més enllà? O si totes les àrees de jocs d’una zona es traslladessin a una altra banda i els nens i nenes haguessin d’agafar un autobús per anar-hi a jugar? Crec que tots i totes estaríem d’acord que serien decisions que, com a mínim, generarien debat o directament un total desacord. Doncs igual d’estrany és que la Generalitat vulgui deixar sense pediatra barris sencers. Perquè si algun servei ha d’estar garantit i oferir-se amb qualitat i proximitat és la sanitat.

Per això ens sorprèn i ens preocupa enormement la deriva que està prenent el Govern de la Generalitat i la seva voluntat de continuar endavant amb retallades i mesures que es traduiran en un empitjorament de l’atenció sanitària. És cert que la sanitat pública té problemes que arrossega des de fa temps. I que la irrupció de la Covid-19 va suposar un sotrac devastador i sense precedents que ha requerit un esforç gairebé sobrehumà per part de tothom. Però precisament per això, crec que ara no és admissible que decisions que es van prendre amb motiu de la pandèmia, i que ja en el seu moment van generar debat, s’estiguin perpetuant i amenacin de quedar-s’hi per sempre. Suposen un risc per a la qualitat i la proximitat que haurien de mantenir-se com a trets fonamentals dels serveis sanitaris.

La concentració de la pediatria és una d’aquestes mesures que posen en dubte el sistema i n’estem vivint els darrers capítols a la ciutat amb la intenció de traslladar l’atenció pediàtrica del CAP Gràcia al CAP Centre o el fet d’haver deixat tot el Districte 2 sense pediatra, per exemple. Estem assistint, pas a pas, al desmantellament de l’atenció de proximitat als nostres infants. I com a representants polítics i sobretot com a responsables municipals, no podem restar impassibles. Cal denunciar aquest retrocés i, entre tots i totes, mirar d’aturar-lo.

Per això, igual que vam fer per intentar evitar la pèrdua de l’oncologia pediàtrica al Taulí o les gestions per recuperar l’atenció al Consultori del Poblenou, estem fent tot el que està a les nostres mans per revertir la concentració de la pediatria de l’atenció primària. Ho estem fent com a grup socialista al Parlament de Catalunya, oferint la total col·laboració a la plataforma SOS Pediatria. I ho estem fent com a responsables del govern municipal, reclamant tot el que faci falta i on faci falta per tal que l’atenció pediàtrica i el conjunt de l’assistència sanitària continuïn sent gratuïtes, universals, properes i de qualitat.

Allunyar el servei pediàtric dels barris no és cap solució ni ens conduirà a una millor atenció. Al contrari, comporta perjudicis per a les famílies i farà augmentar la mobilitat. Aquest clam, que defensen mares i pares, entitats veïnals i sindicats, va ser el que va portar SOS Pediatria la setmana passada a reunir-se amb els grups parlamentaris al Parlament. Per cert, cap representant d’ERC –partit del Govern de Catalunya– va assistir a la trobada.

Com a responsables del govern de Sabadell, sabem que governar no és fàcil, que a vegades cal prendre decisions complicades que són impopulars, però que poden ser necessàries. Això no obstant, creiem que concentrar els serveis de pediatria no n’és una, i més si tenim en compte que Catalunya està a la cua en despesa sanitària.

Demanem al Govern de Catalunya que aturi aquesta línia d’acció. Li reclamem que doti els serveis de salut de més recursos, ja que la sanitat és una de les competències plenament transferides. I que, d’una vegada per totes, l’atenció primària tingui a l’abast tot allò que garanteixi als i les professionals unes condicions dignes i permeti oferir l’atenció que tot servei fonamental i universal ha de garantir al conjunt de ciutadans i ciutadanes.

