El govern de Sant Cugat del Vallès ha recalcat que “no hi ha emplaçament alternatiu” al bosc de Volpelleres per poder construir l’escola La Mirada. L’alcaldessa, Mireia Ingla, ha comparegut aquest dimecres per valorar la resolució judicial que ordena aturar momentàniament el transplantament d’arbres previ a començar la construcció del centre, i ha estat taxativa: “Cal retirar les mesures cautelars per continuar tot el procediment”. Ingla ha recordat que l’espai on inicialment s’havia previst aixecar La Mirada va ser desestimat per Urbanisme i Protecció Civil, i ha insistit que el bosc de Volpelleres és l’únic indret viable “per tirar endavant una escola de barri que no impliqui nombrosos desplaçaments en cotxe”.

El jutjat contenciós administratiu ha ordenat recentment l’aturada cautelar del transplantament d’arbres arran d’un recurs de l’Associació per a la Defensa i Estudi de la Natura a Catalunya (ADENC), argumentant que el trasllat de l’arbrat tindria una afectació mediambiental irreparable. Ingla ha lamentat que l’entitat, “amb seu a Sabadell”, hagi utilitzat els tribunals “per boicotejar una escola que ja existeix”.

L’escola és en funcionament en barracons des del setembre del 2016

L’alcaldessa ha reclamat a ADENC i a la justícia que reconsiderin les cautelars que bloquegen l’avenç de les obres de construcció. Ha recalcat que l’escola La Mirada és en funcionament en barracons des del setembre del 2016 i ha recordat que estava planificada en una parcel·la propera a les vies del tren, motiu pel qual Urbanisme i Protecció Civil van aturar el projecte. “Ara no existeix una alternativa”, ha insistit, en defensa de la construcció a Volpelleres. “És indiscutible que l’escola ha de ser dins el barri”, ha afegit.

Al mateix temps, Ingla i l’equip de govern han carregat contra JxCat, a qui han acusat de “mentir” i “donar falses esperances” a les famílies respecte una hipotètica construcció a l’emplaçament anunciat anys enrere. Han acusat els post convergents d’afrontar la situació de La Mirada “només amb criteris electoralistes” i els han retret una actitud confrontant vers el govern “enlloc de remar tots alhora per un tema de ciutat que afecta a diverses famílies”.

Ingla ha mostrat “tot el suport” a la comunitat educativa de La Mirada i ha garantit que l’Ajuntament i el Departament d’Educació estudiaran si cal invertir a les instal·lacions prefabricades actuals.