[Roger Tugas Vilardell]

Quins són els municipis i comarques amb la població més adinerada? És una informació que acostuma a generar força interès cada cop que se’n publiquen noves dades anuals, però aquest cop és encara més rellevant. I és que s’acaben de difondre les del 2020, les primeres que inclouen l’impacte de la pandèmia de Covid en els ingressos.

A les llars de Sabadell, la pandèmia s’ha traduït en una pèrdua lleugera de poder adquisitiu: 74 euros menys. El 2019, la renda va ser de 23.550, mentre que el 2020, 23.476. Una estampa que s’aprecia a pràcticament la resta del territori i a tot el Vallès Occidental. Hi ha dos municipis especialment afectats, Sant Quirze, 785 euros, i Palau-solità i Plegamans, 676.

El Vallès, per sobre de la mitjana

La comarca amb la renda mitjana més alta és el Barcelonès, amb 26.925 euros anuals, mentre que les altres que se situen per sobre mitjana catalana (de 24.568 euros) són el Garraf (26.233 euros), el Vallès Occidental (25.794 euros), el Baix Llobregat (25.444 euros), el Maresme (24.962 euros) i el Gironès (24.578 euros). Tota la resta, en canvi, s’hi situen per sobre. Especialment la Terra Alta (14.394 euros), però també el Montsià (17.020 euros), les Garrigues (17.165 euros) i el Priorat (17.806 euros).

El mapa, elaborat per Nació Digital, inclou dades difoses per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de la informació de l’Agència Tributària espanyola. De fet, aquesta ja havia publicat xifres municipals de renda del 2020 a principis d’octubre, si bé llavors s’hi excloïen aquells pobles de menys de 1.000 habitants. I precisament són la majoria: 486 dels 947 municipis del país se situen per sota d’aquest llindar.

Segons aquestes dades, la renda mitjana més elevada es troba a Agullana (Alt Empordà), on és de 44.216 euros, i a Sant Cugat del Vallès, de 43.211. També superen el llindar dels 40.000 euros Matadepera (Vallès Occidental), amb 43.195; Sant Just Desvern (Baix Llobregat), amb 42.407; i Fontanilles (Baix Empordà), amb 40.962. La capital vallesana es troba per sota d’aquesta marca catalana, al voltant d’un miler d’euros.