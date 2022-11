Canvis a l’entrada d’Urgències del Taulí per unes obres

Ja està en marxa la primera obra de l’hospital Parc Taulí que forma part de tot un paquet d’intervencions que es volen fer per solucionar carències històriques. En aquest cas, els treballs que han començat es localitzen a l’entrada d’Urgències, ja que aquesta quedarà desplaçada a la banda de la Gran Via, just on hi ha el cartell d’’Urgències’ que hi ha a la façana del centre sanitari.

Les obres han començat amb el tancament de l’espai i la previsió és que s’allarguin fins al setembre de l’any que ve. El que es farà és ampliar les sales per fer endoscòpies, i això serà possible aprofitant l’espai que actualment queda lliure sobre la zona on les ambulàncies deixen els pacients que han d’anar a fer una visita o recullen els que reben l’alta.

En aquell espai, es reduirà l’alçada de la porxada per ampliar el nombre de sales d’endoscòpies, ja que l’hospital passarà de tenir-ne cinc a vuit. Aquesta mesura es considera necessària perquè les peticions d’aquesta prova han augmentat considerablement en els darrers anys per la major participació en el programa de cribratge de càncer de còlon, segons la corporació sanitària.

A part d’aquestes obres, en aquella mateixa zona l’Ajuntament hi preveu començar un altre projecte el mes vinent. Des de l’Oficina Gran Via Ripoll, s’impulsen les obres que suprimiran el pas soterrat de davant de l’hospital i s’eixamplarà el que hi ha a peu de carrer, la qual cosa donarà més espai als vianants, tant en el creuament com a les dues voreres laterals.

Altres obres a l’hospital

Altres obres que el Taulí vol fer l’any que ve són triplicar els llits d’UCI al Frontal Gran Via; ampliar el bloc quirúrgic amb sis noves sales d’operacions, i una altra que es guanyarà al Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) i obrir un espai permanent de donació de sang, entre altres accions.