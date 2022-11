El llarg camí per anar al pediatre: “El volem més a prop”

Uns trenta minuts per arribar a peu al servei de Pediatria més proper a Can Puiggener. Les famílies del barri ja no tenen el servei al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència, ubicat al barri de la Creu Alta. Des de la pandèmia, s’hi han de desplaçar al barri de la Concòrdia o de Ca n’Oriac perquè els nens rebin atenció mèdica. De fet, és una de les queixes més recurrents al barri.

Mar Rull és veïna de Can Puiggener i pica-porta: recull les preocupacions i les demandes dels seus veïns i les trasllada als despatxos municipals. “Les famílies demanen molt que retorni el servei de Pediatria a la Creu Alta. I, la gent gran, que hi hagi un consultori bàsic al barri”, expressa. Per a una persona gran, desplaçar-se fins a la Creu Alta és un “maldecap” en alguns casos.

“A vegades, hi van només per al Sintrom o el control arterial. Es resoldria amb un servei d’infermeria al barri”, diu Rull. Les famílies ho tenen encara més lluny: de Can Puiggener fins a la Concòrdia no hi ha servei d’autobús i, si no es disposa de cotxe, com és el cas de la Hanan Naji, veïna del barri i mare de quatre infants, toca anar a peu.

Més de mitja hora d’anada

Can Puiggener és el segon barri més jove de Sabadell, només per darrere de Can Llong-Castellarnau, amb una edat mitjana de 37 anys. En concret, és el barri amb la taxa bruta de natalitat més elevada, amb 12,5 naixements per cada mil habitants, amb dades de 2021. “Hi ha una gran quantitat de nens i aquest servei de proximitat és imprescindible”, apunta Rull.

Hi coincideix Naji: “Quan plou, és una odissea”, lamenta. Si agafa l’autobús, L4 l’apropa fins a plaça Espanya. I, des d’allà, ha de caminar uns 15 minuts per arribar al CAP. Si l’autobús triga a passar –la freqüència en hores vall és de mitja hora– opta per anar-hi caminant. I, si és molt urgent, es planta a l’Hospital Taulí, on sí hi ha connexió directa. Hem traçat a peu el recorregut des del Llano a la plaça de Sant Agustí (on està ubicat el CAP). En total, 34 minuts, 40 segons i un camí amb un fort desnivell.