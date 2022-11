Pintades que fan malbé el patrimoni de Sabadell

Una de les façanes més emblemàtiques de la via de Massagué és la de la històrica Farmàcia Blanchart, al número 40. És un edifici protegit (s. XX), entre altres coses pels esgrafiats del lateral de la casa on es troba i que dona al carrer de Sant Francesc, al Centre.

Els motius dibuixats són dues figures femenines clàssiques, i es troben a l’alçada del primer i segon pis. Allà és on no han arribat els grafiters que han fet diverses pintades a peu de carrer, la qual cosa indigna els veïns, com Juan Batalla, que lamenta accions com aquestes que desdibuixen el patrimoni de la ciutat. A parer seu, “si les persones que fan això diuen que fan art, d’art no en té res”, perquè estem davant “d’una façana bonica, i fa llàstima que l’embrutin així”.

No és l’únic exemple que fa pujar la mosca al nas a aquest sabadellenc, que subratlla que actuacions com la del mural de Tintín a la nova plaça davant de la Puríssima tampoc són del seu gust. Però, diu, almenys aquest cas “està net” i no embruta un edifici patrimonial com aquest.