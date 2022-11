Bones previsions pel ‘Black Friday’ a Sabadell, malgrat la inflació

Arriben dues campanyes molt potents per als comerciants. Els últims mesos de l’any acumulen un gruix important dels ingressos anuals dels comerços de Sabadell, amb les campanyes del Black Friday i de Nadal. I enguany enfronten la campanya en un moment convuls per als comerciants, que han d’assumir un increment de costos sense pràcticament tocar els seus preus (o apujant-los tímidament).

Així i tot, les expectatives són optimistes: “La campanya revifarà les vendes, esperem uns números similars als de l’any passat”, exposa Eva Fernàndez, vocal de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra i presidenta de l’associació de comerciants Sabadell Centre.

El punt de partida no és fàcil, però el to és positiu. “Hi ha costos que ens han incrementat fins a un 40%. El poder adquisitiu ha caigut, i ho notem”, apunta Miguel Tello, vicepresident de la Comissió de Comerç de la Cambra i president de l’associació de Ca n’Oriac Comerç. Així i tot, sosté que el sector té “bones previsions”.

El punt de partida: menys vendes

Els comerciants sostenen que fa unes setmanes que les vendes van més fluixes. És un efecte directe de la campanya del Black Friday, que començarà la setmana vinent. “Els clients s’ho pensen dos cops abans de fer una gran compra”, sosté Tello. S’estimen més esperar als descomptes. “Ara, la gent no està pel que ha d’estar. En una setmana, esperem que es deixin anar”.

L’increment de preus i la pèrdua de poder adquisitiu preocupa els comerciants. Així es destapa a la darrera enquesta de Confiança i Clima Empresarial de Sabadell, que indica com les expectatives generals dels comerciants és menor que la resta de sectors. Una de les majors preocupacions del sector és el nivell de preus. Un 48,8% preveu que vagi a l’alça, mentre que un 43,8% calcula que quedaran estables.

La situació actual del comerç, però, no està molt allunyada de la de l’any passat. Amb el matís que estan ingressant el mateix, però els costos que han de pagar s’han disparat. Segons l’eina Pulso, el darrer mes el sector de la moda ha facturat 9 de cada 10 euros del mateix mes de l’any passat. Un 10% menys. “Els mateixos ingressos ja són els mateixos beneficis. Hem de tenir en compte la inflació”, apunta Fernàndez.

El sector de l’hostaleria també està lleugerament per sota dels ingressos de l’any passat (94,5%). I el de la salut i el benestar (94,3%) o altres comerços (87,4%). A banda, el tiquet mitjà de compra del darrer mes a tots els sectors comercials ha estat de 30 euros, un 2% per sota del de l’any anterior.

Sectors estrella del Black Friday

Fa anys que el comerç local es va pujar al carro del Black Friday, arrossegat per la competència de les grans plataformes comercials. Aquest any, el comerç local sosté que la campanya de les grans marques no és tan agressiva: “Els descomptes ja no són tan ferotges per al petit comerç”, exposa Fernàndez.

Quins són els sectors estrella? La moda, els equipaments de la llar i la tecnologia són els productes més demanats pel Black Friday a Sabadell. Les vendes a les botigues de roba i complements es van impulsar un 36,7% durant aquesta campanya comercial l’any passat, segons Pulso. Ara bé, al sector de la moda “s’han incrementat un 15% els costos”, explica Montse Navarro, des d’Eix Comerç Creu.

També la compra de productes de la llar(+21,3%) s’impulsa durant aquests dies. En tercera posició, els sabadellencs fan una forta despesa en el sector de la telefonia i ginys tecnològics (+12,2%). Les previsions per aquest any són similars. “Si ingressem el mateix, haurem perdut un 10% de beneficis”, destaca la presidenta de Sabadell Comerç Centre. Sigui com sigui, s’aferren al Black Friday i a la màgia del Nadal com l’oportunitat per fer una mica de caixa.