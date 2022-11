Els jugadors estan preparats. Amb les samarretes ben posades salten al camp i l’àrbitre xiula l’inici. Sobre la gespa hi podem veure un jugador amb cadira de rodes i un altre amb ajuda visual entre els membres dels equips. És un partit inclusiu i és que el futbol, com a qualsevol altre esport, hi podem jugar tots. La cita està emmarcada dins les activitats de ‘Som Capaços’, vinculades al Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat– que se celebra el pròxim 3 de desembre.

Una gran família

En aquest cas s’ha celebrat un torneig de futbol inclusiu, amb membres del C.E Sabadell i la U.E Cornellà a les instal·lacions d’Olímpia. “Són partits amistosos perquè tothom pugui jugar i hem convidat al Cornellà perquè és un club referent dins el futbol inclusiu. Ells porten 3 equips, nosaltres 4 i a més n’hem fet un de mares”, ha explicat un dels coordinadors de l’inclusiu, José Sag . “Activitats com aquestes ens confirmen que hem consolidat el futbol inclusiu i això és molt bona notícia. Ells se senten molt integrats i hem aconseguit crear una gran família”, ha afegit.

Entre partit i partit hem pogut conversar amb alguns dels jugadors de l’inclusiu. La il·lusió era plenament visible als seus ulls. “Vaig començar gràcies a uns amics, és un espai on puc entrenar i competir i em fa molt feliç. Tornejos com el d’avui ens suposen un avenç molt gran per donar-nos a conèixer i créixer com a club inclusiu. Que s’aposti per nosaltres ens fa sentir útils i integrats, n’estem molt agraïts”, expressa en Roger Mergalef, jugador del Sabadell.

Per en Pau Rodríguez, un altre jugador del club, l’opinió és compartida: “Fa dos anys que entreno i jugo a l’inclusiu. Som una gran família i ens ajudem tots molt, aquí tots som iguals. El nostre gran somni és poder jugar algun dia a l’estadi, seria brutal”.

Després de conversar amb els jugadors l’atenció es trasllada al camp. Ambdós equips donen el 100%, en un moment la pilota s’acosta a una de les porteries. Un dels jugadors prepara el xut, es fa el silenci. Després d’uns segons que es fan llargs sona la xarxa i el públic crida gol. I no és un simple gol, és un gol a favor de la inclusió. Un gol que han marcat tots els jugadors del camp.