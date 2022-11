Nou concert gratuït del Conservatori Municipal de Sabadell a Belles Arts

L’Aula de Cant del Conservatori de Música de Grau Mitjà de Sabadell protagonitzarà un nou concert a l’auditori de Belles Arts, el proper 29 de novembre a les 19.30h.

El concert homenatjarà dues figures importants de la música. Per una banda, Felip Pedrell, de qui es compleixen 100 anys de la seva mort, i per l’altra Théophile Gautier, de qui se’n commemoren 150. L’Aula de Cant compta amb la professora de cant Elisenda Cabero, amb Gerard López (repertorista), amb Esteve Costa (idiomes aplicats al cant) i amb Anna Ponces (interpretació i escena).